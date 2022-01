Chiuso locale per festa abusiva, il questore: "Rischia un provvedimento di sequestro"|VIDEO

Non erano giovanissime e arrivavano anche dalla Toscane le cento persone identificate e multate all'interno di un club privato di via Mattei "ma che di fatto è un esercizio aperto al pubblico, siamo intervenuti in seguito alla segnalazione della Polizia locale - e dei cittadini - erano prive di green pass e assembrate. Si danno appuntamento tramite i social" ha detto questa mattina il questore di Bologna, Isabella Fusiello, ai cronisti.

In pratica, il ritrovo era stato pubblicizzato come stage di ballo, ma le evidenze riscontrate hanno raccontato un'altra storia. Oltre alla sanzione per la violazione della norma anti-covid, il locale è stato chiuso per 30 giorni: "Ma non è detto che non si debbano adottare provvedimenti di sequestro. Il presidente del club rischia anche una denuncia perchè si è trattato di un'attivitrà abusiva" continua Fusiello. Visto che le discoteche sono chiuse "siamo in contatto con il presidente dell'associazione delle discoteche che ci invia le segnalazione se ci sono sale adibite a discoteche che non sono autorizzate", conclude il questore.