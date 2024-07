Caos, schiamazzi e litigi. Chiuso il locale

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Caos, schiamazzi e litigi ripetuti. Per questi motivi il Questore della Provincia di Bologna ha ordinato la sospensione della licenza di un locale in via Luigi Pasteur, a Borgo Panigale.

Il personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Bologna, la Polizia Locale e i Carabinieri hanno effettuato diversi controlli a causa delle segnalazioni dei residenti per liti e schiamazzi, nonché per la presenza di persone spesso moleste, che hanno reso necessario l’intervento delle volanti del Commissariato di P.S. Santa Viola lo scorso 20 giugno.

Il Questore Antonio Sbordone ha così ha ritenuto necessario adottare il provvedimento di chiusura per 15 giorni "per contrastare la situazione pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica".