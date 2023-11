Minacce a atti di violenza, chiuso locale ritrovo di pregiudicati

Un altro locale è stato costretto ad abbassare le serrande per ordine della Questura. A firmare il provvedimento di chiusura, il vicario del questore, Roberto Della Rocca, dopo le informative sui controlli effettuati dalle forze dell'ordine.

Dalla metà di ottobre fino al 10 novembre, durante i controlli alla pizzeria e rivendita di kebab di via Ferrarese, sono stati rilevati episodi ripetuti di minacce, litigi e violenze, spesso provocati da ubriachi. All'interno inoltre gli agenti hanno identificato diverse persone pregiudicate.

La notifica di chiusura è arrivata al gestore, cittadino pachistano, nella giornata di ieri, 14 novembre, quindi, in base all'articolo 100 TULPS - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - la licenza è sospesa per due settimane.

A fine ottobre, il questore uscente, Isabella Fusiello, aveva chiuso un locale in via Petroni, nella zona universitaria, per aver venduto alcol a minorenni. Si tratta del quarto esercizio chiuso in pochi giorni nella zona: dovranno rispondere anche a una serie di sanzioni arrivate dalla Polizia locale per schiamazzi e assembramenti.