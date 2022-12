Serranda abbassata, dentro gente e droga: bar sospeso per 15 giorni

Il personale del Commissariato “Bolognina Pontevecchio” ha eseguito un controllo presso un bar sito in via dell’Artigiano (lo scorso 14 dicembre) poiché erano stati segnalati forti rumori provenire dall’interno. Gli operatori di Polizia sul posto hanno notato che il bar risultava avere le serrande abbassate tuttavia, all’interno erano presenti alcuni soggetti di origine straniera, i quali alla vista degli operatori hanno cominciato ad agitarsi e a invenire contro di loro. In quel frangente due soggetti di origine nordafricana sono riusciti a darsi alla fuga mentre un soggetto, di origine marocchina di circa vent’anni, ha opposto resistenza spintonando e cercando di colpire gli operatori.

Quest’ultimo è stato bloccato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Nell’ambito del medesimo controllo veniva identificato un altro soggetto di nazionalità marocchina che risultava essere gravato da pregiudizi di Polizia; gli operatori trovavano, inoltre, della sostanza stupefacente all’interno del bar pari a 0,39 gr di cocaina, che è stata sottoposta a sequestro. Pertanto, al fine di garantire la sicurezza degli avventori e dei cittadini, il Questore di Bologna ha disposto la sospensione dell’attività per 15 giorni dalla notifica del provvedimento, avvenuta nella giornata di ieri da Personale della Divisione di Polizia

Amministrativa.