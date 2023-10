Urla, assembramenti e schiamazzi: disposta la chiusura anticipata per due locali in via Petroni

Schiamazzi, urla e assembramenti che arrivano a impedire il regolare deflusso delle auto. Così, per due locali di via Petroni, è arrivata un’ordinanza che obbliga la loro chiusura alle ore 20 fino alle 6 del mattino seguente. Il provvedimento, firmato dal sindaco Lepore, riguarda i locali ‘Cucchiaio d’Oro’ e ‘Coliba’ e durerà fino al prossimo 15 aprile.

Come scrive il Comune in una nota, il provvedimento è arrivato dopo i controlli della Polizia Locale “che, per quanto riguarda il ‘Coiba’, hanno confermato in più occasioni l’esistenza di problematiche di sicurezza urbana, attribuibili ad alcune azioni ed omissioni da parte dei gestori dell’attività i quali non svolgono alcuna attività di sensibilizzazione nei confronti della propria clientela per evitare di stazionare nei pressi del locale e di creare disturbo ed intralcio. I gestori hanno inoltre più volte violato le norme sugli orari di chiusura”. Per quanto riguarda il ‘Cucchiaio d’Oro’ “ci sono le stesse problematiche e anche quando i gestori impiegano personale a presidio degli accessi, in realtà non svolgono alcuna efficace attività di sensibilizzazione nei confronti della propria clientela”.

Solo pochi giorni fa, le forze dell'ordine aveva disposto la chiusura di un altro locale, sempe in via Petroni, per aver venduto alcol ad una ragazza minorenne.