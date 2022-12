Chiusura Santa Giuliana, vertice in Città metropolitana: "Salvaguardare anche il personale"

Un Tavolo metropolitano di salvaguardia del patrimonio produttivo a Palazzo Malvezzi per prendere in esame la ventilata chiusura dell’Istituto Santa Giuliana. L'incontro che si è tenuto ieri, 19 dicembre, è stato presieduto dal capo di Gabinetto della Città metropolitana e delegato al Lavoro, Sergio Lo Giudice, alla presenza dell’Assessore alla Scuola del Comune di Bologna, Daniele Ara, della Regione Emilia Romagna, delle organizzazioni sindacali Cgil confederale, Flc Cgil, Cisl Scuola, e con la partecipazione della Cooperativa Istituto San Gregorio - società che aveva in gestione mediante affitto di ramo d’azienda l’Istituto Santa Giuliana - e del Legale della Congregazione delle Suore Mantellate Serve di Maria, proprietaria dell’immobile dove ha sede la scuola.

L'intento sarebbe quello di vendere l'intero immobile da parte della proprietà poco lontana dall'Ospedale Sant'Orsola di Bologna, in via Mazzini, angolo Albertoni, dove sono presenti elementari (58 alunni) e materne (25 bambini), con 25 addetti tra personale scolastico e ausiliario, quindi a giugno 2023, dopo 90 anni, tutto potrebbe cambiare con la chiusura dei cancelli di quella sede.

Dopo l'ìappello dei genitori degli allunni, le organizzazioni sindacalio avevano chiesto l'incontro con l'obiettivo della salvaguardia occupazionale di tutto il personale in forza all’Istituto.

Nel corso dell’incontro è stato condiviso, fa sapere la Città metropolitana, un aggiornamento rispetto al percorso, recentemente avviato, di definizione delle opportunità di possibile ricollocazione, nell’anno scolastico 2023/2024 degli allievi: "Si è ritenuto opportuno attivare un monitoraggio di tale percorso, con un coordinamento dell’assessore Ara, in vista delle opportunità collegate di ricollocazione del personale. Si è condiviso infine di programmare una nuova seduta del Tavolo al rientro del periodo festivo, anche con la presenza della Fism (Federazione Italiana Scuole Materne)".

Una delle mamme si era rvolta alle alle istituzioni, ringraziando per l'attenzione data al problema che riguarda non solo le famiglie dei bambini, ma anche quelle dei collaboratori che resteranno senza impiego: "Chiediamo di lasciare che la scuola continui così come è, anche cambiando indirizzo. Nella classe di mio figlio i bimbi hanno detto che non importa la casa quanto lo stare insieme e, anche se si tratta di una scuola piccola e paritaria, penso meriti una chance, sottolineando fra l'altro che sono tanti i genitori che lavorano al Sant'Orsola e che si appoggiano a questo istituto. Cosa che nel periodo della pandemia è stata importante. Speriamo che la cooperativa non ci lasci soli".