Risse, auto danneggiate e schiamazzi: chiuso locale in zona Murri

Risse, schiamazzi, musica alta e automobili danneggiate: è ciò che emerso dai controlli congiunti di polizia e carabinieri in un locale di via Tranquillo Cremona, in zona Murri, in seguito ai quali l’attività è stata chiusa per dieci giorni dal questore di Bologna, che ha adottato l’articolo 100 Tulps.

L’attività delle forze dell’ordine risale alla sera del 16 marzo scorso, nata in seguito alle segnalazioni di alcuni residenti. Giunti sul posto, due agenti hanno tentato di entrare nel locale, venendo però bloccati da due addetti alla sicurezza anche dopo essersi qualificati come agenti di polizia. Dai successivi controlli sono state diverse le criticità emerse. Proprio quella sera, infatti, le forze dell’ordine erano intervenute a causa di “gravi liti e risse”, scrive la questura, “nonché danneggiamenti di autovetture in sosta oltre a schiamazzi e musica ad alto volume. Il questore ha così ritenuto necessario adottare una misura preventiva e cautelare per contrastare situazioni pericolose e garantire la sicurezza e l'ordine pubblico”.