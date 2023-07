Vendita di alcoli senza autorizzazione: chiuso negozio in via Mattei

La Questura ha disposto la sospensione dell’attività per un negozio di vicinato in via Mattei. I controlli della Polizia del 12 e del 24 giugno hanno infatti evidenziato come nel negozio avvenisse la vendita di alcolici e superalcolici senza autorizzazione.

I controlli sono stati disposti in seguito alle segnalazioni di alcuni residenti: dall’attività del Commissariato di PS Bolognina-Pontevecchio e dalla Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura è risultato che, oltre alla vendita di alcolici senza autorizzazione, i clienti si intrattenevano spesso nei pressi del negozio, disturbando il vicinato e talvolta litigando tra loro. Quindi, come riferisce la Polizia, il Questore di Bologna ha disposto la chiusura dell’attività dal 30 giungo e per i successivi dieci giorni.