Lutto nel mondo dell'arte, morto Christian Boltanski

Lutto nel mondo dell'arte: da Parigi la notizia della morte, a 76 anni, dell'artista Christian Boltanski. Nato come pittore, in seguito dedicatosi alla ricerca di nuove forme di arte che intrecciassero il ricordo e la memoria, Boltanski a Bologna è noto per aver realizzato la mostra permanente al museo della memoria di Ustica, nel parco della Zucca.

Commosso il ricordo del sindaco Virginio Merola. "Se ne va un grande amico di Bologna, che ha fatto molto per questa città. Un artista eccezionale che ha saputo rappresentare la strage di Ustica nell’installazione permanente al Museo della Memoria: un’opera che non permette di essere indifferenti rispetto a quella tragedia che è costata la vita a 81 persone. Il suo rapporto con l’Associazione dei parenti delle vittime era autentico e profondo".

Nel 2018 Boltanski ha ricevuto anche la laurea ad honorem in scienze storiche e orientalistiche dall’Università di Bologna. "So che teneva molto a questo riconoscimento, assolutamente meritato" aggiunge un Merola commosso "lo piangiamo con l’affetto che merita una persona che ci ha dato così tanto".

(Foto: museo di Ustica)