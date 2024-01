"Ciao mamma! Il mio telefono è rotto": sms truffa segnalati anche a Bologna

"Ciao mamma! Il mio telefono è rotto. Questo è il mio nuovo numero di cellulare, puoi salvarlo e mandami un messaggio su Whatsapp ". Oppure. "Ciao mamma! Il mio telefono è rotto. Ti sto scrivendo ora dal telefono di un amico. Scrivimi subito su Whatsapp "

Così alcuni messaggio arrivati via sms o Whatsapp negli ultimi mesi in giro per l'Italia. E diverse le segnalazioni anche a Bologna. Trattasi di truffe, dilaganti.

Come funziona? Arriva un messaggio sul cellulare che invita la mamma a mandare un messaggio sul numero indicato dal presunto figlio in difficoltà perchè rimasto senza il telefono. Se mai si dovesse rispondere, parte il raggiro. A quel punto i truffatori sostengono di aver bisogno di denaro per riparare il telefono o per affrontare un’emergenza improvvisa e “procedono a chiedere le credenziali del conto corrente“.

Come muovesi per non incappare nella rete di simili imbrogli? Non chiamare numeri sospetti, non cliccare link di cui non siamo consapevoli e soprattutto mai mandare dati sensibili sulle chat. Nel caso specifico naturalmente ignorare il messaggio.