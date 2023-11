"Sicurezza e parcheggi sacrificati". Un giro sulla ciclabile Mengoli - Bassi al centro delle polemiche | VIDEO

Bologna si adatta alla viabilità ciclabile. Con città 30 dietro l’angolo, la corsia dedicata alle bici di via Laura Bassi si sposta dal marciapiede alla carreggiata, evidenziata da uno strato di vernice rosso. Alcuni residenti, gli automobilisti in primis, si sono mobilitati per sollevare una serie di questioni alla giunta Lepore, in particolare i parcheggi sottratti. Il 20 novembre alle 19 Valentina Orioli, assessora ai trasporti si presenterà davanti ai residenti del quartiere San Donato San Vitale per un confronto circa le nuove misure sulla viabilità.