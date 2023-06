Bologna Città 30, il Comune colora di rosso le piste ciclabili

Una corsia ciclabile interamente colorata di rosso. E' come appare da oggi quella di via Saragozza, che va dalla Porta al Meloncello. Un intervento, quello del Comune, che arriva alla vigilia dell'introduzione, a partire da domani, di Bologna Città 30, la misura che impone il limite dei 30 km/h in molte strade della città dove ora invece si può circolare fino ai 50 km/h. A partire da gennaio 2024 scatteranno le multe per chi non rispetterà il divieto.

Il Comune: "Spinge gli utenti al rispetto delle regole"

Ma la colorazione di rosso delle ciclabili non si ferma qua. "Nei prossimi giorni partiranno sugli incroci e attraversamenti in via Azzurra. I prossimi interventi analoghi riguarderanno altre zone della città come le ciclabili di via Murri e via Toscana", fa sapere il Comune. "Si tratta di una modalità che rende le ciclabili e gli incroci più riconoscibili e sicuri, spingendo tutti gli utenti della strada ad un maggior rispetto delle regole. La colorazione rossa segnala infatti in modo più evidente la presenza di pedoni e ciclisti, così come la necessità di non parcheggiare sulla ciclabile, facilitando la convivenza di tutti gli utenti che si muovono sulla strada a velocità diverse", aggiunge l'amministrazione comunale.

La Consulta della bici: "Una bella sorpresa"

L'introduzione della ciclabile rossa è "una bella sorpresa per la cittadinanza", spiega il presidente della Consulta comunale della Bicicletta Fabio Bettani. "Siamo soddisfatti del buon lavoro fatto dall’assessorato e dagli uffici del Comune e lo consideriamo un passo avanti fondamentale per rendere più visibile, sicuro e rispettato lo spazio per le biciclette in strada: non più solo gli attraversamenti, ma le intere corsie ciclabili", aggiunge Bettani. "È una scelta che finalmente ci avvicina alle migliori esperienze europee: la colorazione rossa delle intere corsie ciclabili, oltre che degli attraversamenti, è infatti un espediente utilizzato in tutta Europa, che le rende più riconoscibili e induce a un maggior rispetto da parte degli altri utenti della strada, sia nella circolazione che nella sosta", sottolinea il presidente della Consulta.

Fratelli d'Italia boccia l'intervento

Chi invece non apprezza l'intervento deciso dal Comune è Fratelli d'Italia, che ha anche lanciato una raccolta firme contro l'introduzione di Bologna Città 30. "Credere di risolvere il problema della pericolosità di alcune corsie ciclabili pitturando di rosso laddove c’erano delle strisce bianche, non fa altro che confermare quello che dicevamo da subito, la corsia ciclabile di Saragozza, quella di Andrea Costa e di molte altre vie in città, sono pericolose", va all'attacco il gruppo consiliare in Comune.