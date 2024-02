In via Saffi sparisce la ciclabile ‘sicura’

Durante le diverse trasformazioni avvenute in via Saffi, sparita la pista ciclabile ‘sicura’. La denuncia arriva dal capogruppo della Lega in Consiglio comunale Matteo Di Benedetto: “Abbiamo appreso con sgomento della scelta folle del PD in via Saffi. Vi è sempre stata una ciclabile sicura insistente tra il marciapiede e i parcheggi, che ha sempre garantito ai ciclisti di circolare in sicurezza. Si tratta di una ciclabile molto utilizzata da parte di tutti coloro che utilizzano questo mezzo per tornare dal centro e dal resto della città. Era talmente sicura, che spesso veniva utilizzata anche dai ciclisti che si dirigevano in direzione centro, visto che dall’altra parte non vi era una ciclabile protetta”.

Per questo, la Lega chiede “subito all’amministrazione di fare marcia indietro. Basta scelte ideologiche sulla pelle dei bolognesi. La ciclabile in sede riservata va immediatamente ripristinata”.