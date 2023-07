Ubriaco investe una ciclista, la donna è in grave in condizioni

Una donna di 72 anni è stata investita ieri sera nel centro di San Giovanni in Persiceto da un furgone guidato da un uomo, di origine moldava, risultato poi positivo all'alcol test. La donna stava percorrendo viale Gandolfi sulla sua bicicletta quando all’incrocio con via Pio IX è avvenuto l’impatto con il mezzo. Dopo la segnalazione di un cittadino, sul posto sono arrivati il personale sanitario del 118 e la volante del commissariato di Polizia di San Giovanni in Persiceto.

La ciclista è ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Maggiore. Dall’etilometro è emerso che l’uomo guidava sotto l’effetto di alcolici. Gli agenti di Polizia gli hanno quindi ritirato la patente, ed è stato anche denunciato per guida in stato di ebrezza e lesioni personali stradali.