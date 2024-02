Ciclisti, a gennaio numeri da record: "Mai così tante biciclette in città"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Forse c'entra la Città 30, o forse più le consolidate abitudini delle persone, sempre più sensibili a un tipo di mobilità più ecologica. Sta di fatto che a gennaio Bologna ha registrato numeri da record per le bici. Almeno stando a quanto segnalato dalla Consulta della bicicletta con un post su Facebook e riportato dalla Dire. "Se avete pensato anche voi che non si sono mai viste tante bici in circolazione come quest'inverno, non è un'impressione: gennaio si è chiuso con dati record sui contabiciclette di Bologna. Non sono mai state rilevate così tante persone in bicicletta nel mese di gennaio", scrive la Consulta.

I dati riportati dalla Consulta riguardano le due "postazioni storiche" di rilevazione: quella sulla tangenziale delle bici e quella sulla ciclabile di via Sabotino. Ebbene, nel primo caso sono stati conteggiati 64.500 transiti: +27% sul gennaio 2023 e +31% sulla media di gennaio degli ultimi cinque anni, sottolinea la Consulta. In via Sabotino, invece, i transiti di gennaio sono 62.800: +20% sul gennaio 2023, +28% sulla media di gennaio degli ultimi cinque anni. "Se il buongiorno si vede dal mattino - continua il post - non vediamo l'ora di vedere che cosa ci riserveranno i prossimi mesi. Per intanto, grazie a chi pedala tutti i giorni, grazie a chi pedala ogni tanto e grazie a chi pedalerà per la prima volta nel 2024".

