Ozzano: inaugurata la nuova ciclopedonale che collega la stazione alla frazione di Ponte Rizzoli

Inaugurata a Ozzano la nuova ciclovia che collega la stazione SFM con il centro abitato di Ponte Rizzoli: un investimento di circa 450.000 euro, realizzata grazie a un contributo regionale che ha coperto il 70% del costo.

"Per la nostra amministrazione l'attenzione che mettiamo nel raggiungimento di un alto grado di mobilità sostenibile è una priorità", hanno spiegato il sindaco Luca Lelli e l'assessore ai Lavori Pubblici e mobilità Mariangela Corrado- Con la realizzazione di questa ciclovia si raggiunge il traguardo del metro e mezzo di ciclopedonale per abitante, come previsto dal piano regionale dell'aria PAIR 2020. Non intendiamo fermarci qui, e abbiamo già in programma infatti, grazie ad un contributo della città metropolitana, di realizzare un'ulteriore ciclovia lungo la Valle dell'Indice che andrà a collegare la nostra frazione di Mercatale con Monterenzio, così da creare una rete ciclabile fruibile anche dai cittadini che risiedono nelle frazioni. E' significativo che la ciclabile appena inaugurata parta proprio dalla stazione SFM, a testimoniare che le stazioni non devono rimanere lontane dai centri abitati, ma diventare dei punti di arrivo e partenza facilmente raggiungibili dai cittadini anche a piedi o in bicicletta".