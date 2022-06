Ciclovia Santerno, ci siamo: il 10 luglio inaugura la linea #12 della Bicipolitana

Il 10 luglio si inaugura la Ciclovia del Santerno, 44 km di stupore paesaggistico attraverso le città di Mordano, Imola, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice e Castel del Rio. Un itinerario che rientra nel progetto della Bicipolitana della Città Metropolitana di Bologna, di alto valore paesaggistico, che attraversa ambienti fluviali, zone agricole di pregio, il Parco Regionale della Vena del Gesso candidato a Patrimonio Unesco, per finire in castagneti secolari.

La Ciclovia del Santerno corrisponde alla linea #12 della Bicipolitana, rete per il tempo libero.

Il programma dell'inaugurazione

La giornata inaugurale si apre alle 16.00 con l’evento istituzionale all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Ai saluti istituzionali seguirà la presentazione del Percorso della Ciclovia del Santerno e il suo ruolo di infrastruttura strategica di promozione di un turismo lento in sinergia con il Parco della Vena del Gesso e la rete ciclabile metropolitana e la rete ferroviaria.

Saranno presenti i rappresentanti della Regione Emilia Romagna, della Città Metropolitana, i Sindaci e Assessori dei 6 Comuni della Ciclovia, Area Blu, Con.Ami, Parco della Vena del Gesso, IF Imola Faenza e Davide Cassani.

Alle 18.30 seguirà la festa articolata in due poli: il polo di pianura, a SAN PROSPERO, dove festeggeranno insieme Mordano e Imola presso il Centro Sociale di San Prospero e il parco pubblico attiguo con stand gastronomici e concerto dei “Congiunti” e il polo di collina, alla CASA DEL FIUME, Centro Visite del Parco Regionale della Vena del Gesso, dove festeggeranno Casalfiumaese, Fontanelice, Borgo Tossignano e Castel del Rio con stand gastronomici e concerto.

Sono inoltre previsti eventi collaterali a ingresso libero: ore 05.30 IL SUONO DELL’ALBA, concerto nell’area lungo fiume – Fontanelice; dalle ore 9.00 alle ore 20.00 OPEN DAY CASTEL DEL RIO BIKE AREA - Castel del Rio; ore 17.30 VISITA A CASALE CROSS, e presentazione del progetto della pista da mountain bike con le guide di Appennino Bike – Casalfiumanese.

ll progetto della Ciclovia del Santerno

La Ciclovia del Santerno, inserita nel sistema più ampio della Bicipolitana della Città Metropolitana di Bologna, si sviluppa per 44 Km lungo la Vallata del Santerno da Mordano a Castel del Rio, passando per Imola, Casalfiumanese, Borgo Tossignano e Fontanelice, attraversando il Parco della Vena dei Gessi, candidato a diventare sito Patrimonio Unesco.

E’ facilmente raggiungibile dalla stazione dei treni di Imola attraverso un percorso ciclopedonale che attraversa il centro storico.

La realizzazione della Ciclovia è stata cofinanziata da Bando Periferie per un importo di 2.597.906,50 euro, il progetto era tra i 28 interventi proposti da “COnvergenze MEtropolitane BOLOGNA” presentato dalla Città metropolitana di Bologna nell'ambito del "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia", finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La progettazione è stata commissionata dal Nuovo Circondario Imolese e coordinata da AREA BLU spa, in particolare Area Blu ha curato l’acquisizione delle aree, i rapporti con i privati e gli Enti. La realizzazione della ciclovia di circa 44 km dei quali 30 in sede propria, ha richiesto 3 anni tra progettazione definitiva ed esecutiva e ottenimento delle autorizzazioni e un anno e mezzo di lavori.

"Si tratta di un itinerario di alto valore ambientale – paesaggistico - spiega l'amministrazione -in quanto si attraversano ambiti fluviali con boschi ripariali, opere idrauliche di interesse storico come i Canali dei Molini, formazioni geologiche come la Vena del Gesso e zone agricole di pregio con coltivazioni a frutteto specializzato. Il tratto da Mordano a Borgo Tossignano è di bassa difficoltà e accessibile a tutti, il tratto successivo, da Fontanelice a Castel del Rio, presenta pendenze più accentuate ed è adatto a persone allenate o dotate di e-bike."

Inaugurazione rinviata

L’inaugurazione doveva tenersi lo scorso anno ma i lavori si sono protratti più del previsto anche per via della pandemia. I Sindaci dei comuni coinvolti hanno preferito attendere che fossero terminati i lavori lungo tutto il percorso piuttosto che inaugurare solo una parte del percorso, questo anche per dare un segnale di unità verso tutti i soggetti coinvolti e in particolar modo per quei comuni più lontani e di confine dove il percorso diventa maggiormente pendente.

"La Ciclovia del Santerno è una grande opportunità di sviluppo del turismo sostenibile sul nostro territorio", così Marco Panieri, Sindaco di Imola e Elisa Spada, Assessore all'Ambiente e Mobilità Sostenibile del Comune di Imola. "Un’infrastruttura - aggiungono -dolce che permette di cogliere le ricchezze paesaggistiche ed enogastronomiche dei territori che attraversa, dando nuove prospettive anche ai comuni montani. La Ciclovia ha rafforzato la capacità delle nostre comunità di lavorare insieme, mettendo a sistema importanti poli di interesse a livello internazionale, dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, al Parco regionale della Vena del Gesso in connessione con la rete ciclistica, sentieristica e ferroviaria che proprio a Imola trova il collegamento per la Ciclovia".