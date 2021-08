Cicogna malata sul ciglio della strada: soccorsa da cacciatore e polizia provinciale

L'animale è stato ritrovato in stato debilitato: non riusciva a spiccare il volo

Era sul ciglio della strada, in evidente difficoltà. Nella mattinata è stato soccorso a Budrio un esemplare giovane di cicogna, trovata da un cacciatore e presa in consegna dalla polizia locale della città metropolitana.

Il volatile, che non presentava segni di ferite o traumi ma era in evidente stato di debilitazione e non riusciva a spiccare il volo, è stato affidato alle cure dei volontari e del veterinario della Lipu.

È stato un cacciatore di passaggio nella zona a notare e a segnalare per primo a una guardia volontaria la presenza della cicogna accovacciata a bordo strada, è poi intervenuta la pattuglia della Città metropolitana che si trovava in servizio di vigilanza sul territorio in occasione dell’apertura del periodo di addestramento e allenamento dei cani da caccia.

L’esemplare recuperato appartiene a una specie particolarmente protetta (legge 157/1992) a rischio estinzione, che nel 2003 è stata oggetto di un progetto dell’allora Provincia di Bologna che ha portato tra l’altro all’istituzione del Centro Cicogne, con l’obiettivo di reintrodurre la specie nella Bassa bolognese.