Ex Cierrebi, il comitato denuncia: "Topi e bivacchi. Rischi sanitari"

Ex Cierrebi ancora al centro delle segnalazioni da parte del comitato 'Salviamo il Cierrebi", che dopo l'allarme di 5 mesi fa continua a registrare un livello di degrado crecente dell'ex centro sportivo e si rivolge ad Arpae, Ausl, Comune di Bologna, Quartiere Porto-Saragozza, Polizia locale e Vigili del Fuoco per abbandoni e depositi incontrollati di rifiuti all'interno dell'area.

Il 6 aprile scorso, ricorda il portavoce del comitato, Vincenzo Donati, era stata spedita una lettera per segnalare appunto "lo stato di degrado e abbandono" in cui versa il centro sportivo abbandonato e i "potenziali pericoli" che incombono. Dopo quella segnalazione, su incarico del Comune, è stato fatto un sopralluogo da parte di Arpae e Polizia locale insieme alla proprietà. Tuttavia, segnala il comitato, tra gli esiti dell'accertamento "non tutti gli elementi da noi segnalati vengono menzionati".

Atti vandalici, rifiuti e topi: "Ci sono anche bivacchi ed estintori abbandonati"

Nella nota di Arpae, infatti, "si legge di 'recenti atti vandalici', della presenza di 'alcuni bancali in legno non più utilizzabili, una pianta caduta di recente' e 'della presenza di una trentina di estintori in parte vuoti'. Nella nostra segnalazione- ricorda invece Donati - avevamo segnalato, documentando con materiale fotografico, l'abbandono di rifiuti come estintori antincendio col loro contenuto sparso nei diversi locali, altri vari e diversi rifiuti, la presenza di topi, pagliericci e bivacchi, manomissione di diversi idranti e l'oramai costante presenza di estranei malintenzionati".

Il comitato 'Salviamo il Cierrebi' critica dunque queste mancanze da parte di chi ha fatto il sopralluogo, segnalando ancora una volta "rischi sanitari" per la presenza di rifiuti (anche speciali, come appunto gli estintori vuoti e la loro polvere) e topi, "rischi per le persone e rischi d'incendio" dovuti agli alberi caduti, le foglie secche e i pagliericci presenti nell'area. "Ritenuto pertanto che tale situazione di incuria nella gestione di detti rifiuti speciali da parte della proprietà, che in questi anni ha lasciato in pieno abbandono e degrado l'area, possa e debba essere considerata abbandono incontrollato di rifiuti e deposito incontrollato dei rifiuti- afferma il comitato- si richiede altresì quali tipi di provvedimenti sanzionatori, previsti in tali casi dalla legge, siano stati adottati in merito".

(Dire)