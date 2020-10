Commemorazione defunti: cimiteri bolognesi aperti, ma con regole anti-covid

In occasione della commemorazione dei defunti e di Ognissanti, i cimiteri bolognesi della Certosa e di Borgo Panigale restano aperti, ma nel rispetto delle normative e con le accortezze necessarie a tutela della salute di operatori e visitatori.

Al centro del Giardino delle Rimembranze della Certosa sarà collocata un’installazione floreale in omaggio dei defunti, in particolare per ricordare chi è scomparso nel periodo in cui non era possibile rendere l'ultimo saluto a causa della pandemia.

Il Giardino delle Rimembranze, inaugurato nel 2006, ospita al suo interno l’opera in bronzo "La voce nello spazio" realizzata dallo scultore bolognese Ercole Drei tra il 1955 e il 1956. In questo spazio dedicato alla memoria collettiva e collocato in un’area centrale della Certosa, è consentito disperdere le ceneri dei defunti dopo la cremazione.

Cimiteri, le regole anti-covid

Distanziamento di almeno un metro, uso obbligatorio della mascherina e divieto di assembramenti.

Domenica 1 e lunedì 2 novembre i cimiteri saranno aperti dalle 8 alle 18. Tutti gli ingressi saranno utilizzabili in entrata e in uscita, con transenne a garanzia della migliore gestione dei flussi; farà eccezione l’ingresso principale della Certosa, accessibile solo in entrata.

Saranno installati alcuni roll-up agli ingressi a ricordare le misure in vigore; durante il fine settimana sarà inoltre intensificato il servizio di sorveglianza.

Nel prossimo fine settimana saranno intensificate le corse degli autobus da e per la Certosa di Bologna (linea 76), per agevolare l’arrivo dei visitatori ed evitare sovraccarico sui mezzi di trasporto.

Per chi ha difficoltà motorie, in Certosa sarà come sempre a disposizione il servizio di cortesia con veicoli elettrici. Si potrà fare richiesta del mezzo anche da ingressi diversi rispetto a quello di viale della Certosa 18, chiamando lo 051.6150816. Potranno usufruire del servizio al massimo due persone per veicolo (solo se congiunti), è obbligatoria la mascherina.

