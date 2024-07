Il cimitero di Monte Sole è diventato storico e monumentale

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il parco di Monte Sole ha una nuova medaglia da appuntarsi al petto. Il cimitero di Casaglia, situato alle pendici del monte, è diventato un cimitero storico e monumentale riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna. Si tratta di uno dei luoghi cardine della resistenza bolognese, simbolo dell’eccidio del 29 settembre del 1944, quando una novantina di persone furono fucilate dai nazisti, sparando in basso per colpire anche i bambini.

Il riconoscimento da viale Aldo Moro è arrivato dopo l’impegno preso dal Comune di Marzabotto. Ora, il cimitero di Casaglia farà compagnia agli altri otto cimiteri storici e monumentali presenti in regione, e potrà beneficiare di un aiuto economico per attività culturali ed eventuali lavori di restauro, come interventi per l’accessibilità per le persone con disabilità fisiche, sensoriali e cognitive, o per la salvaguardia, la catalogazione, lo studio, la fruizione pubblica e la comunicazione del patrimonio culturale, o ancora lo sviluppo di itinerari e percorsi in relazione ai paesaggi culturali.