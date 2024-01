La Commissione cultura del Comune si 'trasferisce' al cimitero della Certosa | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

È uno dei musei a cielo aperto più importanti d’Italia, un cimitero monumentale come pochi altri in giro per l’Europa, un contenitore, gratuito e praticamente sempre aperto, di oltre 6mila opere d’arte. Questo, e molto altro, è il cimitero monumentale della Certosa, diventato ‘casa’, per un giorno, della Commissione cultura del Comune di Bologna. Una volta a mandato, almeno, la Commissione si occupa di fare un tour per la Certosa per fare il punto sullo stato delle opere custodite al suo interno. Oltre ai consiglieri membri, presente alla sessione anche Elena Di Gioia, delegata alla Cultura del Comune di Bologna.

Cicerone d’eccezione Simone Spataro, presidente di Bologna Servizi Cimiteriali: “La Certosa – ha detto Spataro parlando ai membri della commissione – è di difficile gestione: 26 ettari di terra, al cui interno c’è anche una parte monumentale che risale all’anno 1801, in piena epoca napoleonica. I monumenti sono poi diventati sempre di più. Essendo un immobile delicato abbiamo iniziato una profonda opera di riqualificazione. Le tombe sono dei privati, e le spese sono a loro carico. Noi, di fatto, siamo degli amministratori di condominio”.

“A seguito di alcune analisi – continua Spataro – siamo ora in una fase un po’ delicata. Ci sono due tombe non accessibili, oltre ad alcune parti che si sono rovinate nel tempo. Per questo, il lavoro di riqualificazione si è reso necessario. A questo si affiancano le attività culturali: la Certosa, infatti, non è solo un luogo funebre ma anche un luogo di interesse visitato dai bolognesi e anche dai turisti. È a tutti gli effetti un patrimonio culturale della città”.

