Cinema: dalla Regione 600mila euro per quindici film prodotti in Emilia-Romagna

Sono quindici in tutto le nuove opere dell’audiovisivo realizzate grazie al bando dedicato della Regione Emilia-Romagna. Inizialmente erano previsti sette progetti, ma grazie ad un rifinanziamento si sono aggiunte altre otto opere, per un totale di quindici. L’investimento totale per i contributi, destinati solamente a produzioni emiliano-romagnole, è di 586mila euro. “In questa seconda sessione sono state 27 le candidature di progetti e il lavoro istruttorio del nucleo di valutazione ne ha definiti ammissibili al finanziamento 15 - spiega l’assessore regionale alla Cultura e Paesaggio, Mauro Felicori -. Vista l’ampia e qualificata partecipazione, in particolare sul Bando per il sostegno alla produzione destinato a imprese con sede in Emilia-Romagna, abbiamo deciso un successivo stanziamento di fondi, assegnando in questa seconda call il sostegno a più progetti ammissibili”.

I progetti

Come detto sono quindici, in tutto, i progetti finanziati, e alcuni di questi vedono Bologna come protagonista. Spicca il nome di Pupi Avati, che da Bologna si sposta a Parma per girare “Le stanze di Verdi”, un racconto dei luoghi cari al celebre compositore parmense. C’è poi Monsieur Lolli, di Federico Bacci, che racconta la storia di Giorgio Lolli, considerato il padre della radio privata africana e recentemente scomparso all’età di 81 anni. C’è poi Dear Audience, di Enrico Baraldi: il film parla di due attrici ucraine, Yulia e Natalia, fuggite dalla guerra e arrivate a Bologna. Qui il regista segue le due donne, raccontando il loro difficile tentativo di ricostruire la propria carriera.