Tutti in difesa del cinema Bellinzona: la questione arriva in Consiglio comunale

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Tutti in difesa del cinema Bellinzona. La sala cinematografica di via Saragozza rischia di chiudere a causa di un riassetto degli spazi del San Giuseppe Sposo, convento di frati cappuccini che ne detiene la proprietà. Come scrive Repubblica, circa il 70% della struttura diventerà uno studentato in seguito ad un accordo risalente al 2022 tra i cappuccini, l’università di Bologna, Er.Go (che gestirà lo studentato) e la Fondazione Carisbo, che finanzierà i lavori. Di conseguenza, gli spazi oggi dedicati al cinema potrebbero essere riconvertiti in favore delle attività della comunità religiosa, sancendo la definitiva chiusura della sala.

Un’ipotesi che non ha lasciato indifferenti le tante persone che frequentano il Bellinzona, e che hanno immediatamente risposto presente, tanto che sono quasi 6mila le firme sulla petizione online che chiede di salvarlo. Ma non solo: la questione Bellinzona è arrivata anche a Palazzo d’Accursio, con il con consigliere comunale del Partito Democratico Franco Cima che ne ha parlato durante l’ultima sessione: “Va detto chiaramente che la costruzione dello studentato non c’entra direttamente con la chiusura del cinema, ma gli spazi per le attività parrocchiali si ridurranno e perciò una delle ipotesi paventate è che si potrebbe smantellare il cinema”. L’ipotesi paventata da Cima è quella di “un tavolo di dialogo tra università, Er.Go e il padre provinciale dei frati cappuccini, che tenga in conto delle tante interrelazioni e sensibilità e realtà che lavorano in quella parrocchia che ospita una sede scout, una sede Caritas e appunto il cinema”.

Anche la giunta si muove in questa direzione: la delegata del sindaco alla cultura, Elena Di Gioia, ha chiesto alla proprietà un incontro, mentre la Cgil ha scritto una nota in cui ha chiesto di salvaguardare i tre lavoratori che sono attualmente occupati nella sala: “Siamo in attesa di una risposta da parte della proprietà – scrive il sindacalista Gianluca Barletta – rispetto alla nostra richiesta di incontro per la difesa dei tre posti di lavoro. Siamo inoltre in attesa di poterci confrontare sul futuro del cinema stesso, che per noi rappresenta un luogo indispensabile della cultura cinematografica di qualità del territorio bolognese, una ‘sala di comunità’ a cui i cittadini non intendono rinunciare”. La palla ora passa alla comunità di fedeli, a cui frate Giacomo Franchini, responsabile della confraternita, ha demandato la decisione: “Le attività della parrocchia o il cinema?” aveva chiesto loro nell’ultima riunione, datata 31 gennaio. “Le spese per il convento non sono più sostenibili. Decidete voi, ma la coperta è corta”.