Tra vecchie e nuove sale: la mappa dei cinema a Bologna

Tra appuntamenti imperdibili come il Biografilm Festival e il Cinema Ritrovato e l’eccellenza della Cineteca, Bologna è sicuramente uno dei punti di riferimento per il cinema in Italia. Inoltre, a fine 2023 c’è stata la felice riapertura del cinema Modernissimo, uno trionfo in stile liberty nel pieno centro città. Proprio la massiccia presenza di sale all’interno delle mura che delimitano il centro storico – o subito fuori – rende Bologna una città unica da questo punto di vista, in cui è possibile incontrare un cinema praticamente ad ogni angolo. In questi giorni si sta parlando del futuro del cinema Bellinzona, a rischio chiusura a seguito del ripensamento degli spazi del convento di San Giuseppe Sposo, che presto ospiterà uno studentato convenzionato con l’Alma Mater.

Ma come detto, i cinema in città sono molti e diversi tra loro. Ecco una mappa delle sale più vicine al centro storico.

Circuito Cinema Bologna

Al gruppo Circuito Cinema Bologna appartengono quattro cinema: il Multisala Odeon, il Roma d’essai, il Rialto Studio e l’Europa Cinema. Sono cinema prettamente d’essai: non mancano prime visioni, versioni di vecchi film restaurati e pellicole in lingua originale. Il circuito conta in totale otto schermi e oltre 1.300 posti. Tutte e quattro le sale sono all’interno delle mura del centro storico di Bologna.

Pop Up Cinema

I cinema Pop Up, gestiti da Andrea Romeo, sono il Medica Palace, l’Arlecchino, il Jolly e il Bristol.

Il Medica, con “i suoi 868 posti e uno schermo di oltre 150 metri, è la più grande sala dell’Emilia-Romagna” si legge nella descrizione sul sito di Pop Up. Il Jolly è invece famoso per essere, insieme ad altre sale della città, una delle ‘case’ del Biografilm Festival e del Cinema Ritrovato, due degli eventi che rendono Bologna uno dei centri nevralgici del cinema italiano. Dal 2023 fa parte del circuito Pop Up anche il cinema Fossolo di viale Lincoln.

Cineteca di Bologna

Sicuramente l’istituzione cinematografica più importante in città. Oltre al Biografilm Festival e al Cinema Ritrovato, la Cineteca è uno dei più importanti centri per il restauro delle pellicole in Italia, oltre alle offerte di formazione, all’archivio, al lavoro di produzione e di distribuzione e all’organizzazione di mostre ed eventi. Alla Cineteca afferiscono il Cinema Lumiere, la Sala Cervi e il Modernissimo, inaugurato sul finire del 2023.

Le altre sale

Ci sono poi una serie di sale ‘singole’ e più o meno indipendenti (poiché in alcuni casi legate alla distribuzione di alcune grandi catene): ci sono il Perla e il Bellinzona, che sono due sale parrocchiali; c’è il Nuovo Cinema Nosadella, sorto nel 2009 dalle ceneri dell’omonimo cinema chiuso nel 2007 grazie all’intervento dell’ex assessore alla Cultura Angelo Guglielmi; c’è il Chaplin, di proprietà di una società di Cesena; c'è il The Space, multisala della nota catena di sale; ci sono il cinema Galliera e il cinema Tivoli, che fanno parte di Sale della comunità, un circuito che fa riferimento all’Associazione Cattolica Esercenti Cinema (Acec); infine il cinema Orione, piccola sala che offre una programmazione molto ricercata tra film d'essai e documentari.