Stefano Accorsi torna in piazza Maggiore per una notte 'Sotto le Stelle del Cinema'

Stefano Accorsi ospite del Cinema in piazza Maggiore per una serata 'Sotto le stelle del Cinema' dedicata al progetto di promozione turistica nazionale ed internazionale dell'Emilia-Romagna avviato nel 2020.

Appuntamento, come sempre, alle 21:45 per la presentazione dei video racconti del progetto Via Emilia. A seguire sarà proiettato il documentario di Luca Postiglioni 'La piazza che verrà, Bologna e il Cinema' prodotto da Rai Movie.