ANTEPRIMA| Su il sipario di un tesoro ritrovato: ecco il rinnovato Cinema Modernissimo

Superlativo, come il suo nome: Cinema Modernissimo. Un sottopasso che riapre le porte a un tesoro che per 20 anni è stato inaccessibile e che da oggi viene restituito alla città in una forma splendida: il taglio del nastro è stato fatto questa mattina per un'anteprima speciale e dal suo accesso, all'angolo tra Piazza Re Enzo e via Rizzoli, fino alla sala è davvero tutto un film, con tanto di poltrone rosse che riportano i grandi nomi del grande schermo. Il restauro e la riapertura del Modernissimo rappresentano non soltanto un'operazione di restituzione alla città di un luogo sparito per molto tempo (ma rimasto nella memoria, passata e più recente) ma anche il ritorno del Sottopasso di Via Rizzoli: un altro mondo sotterraneo che diventa uno spazio espositivo permanente. La storia di questa sala? Ospitata nell'edificio polifunzionale di Palazzo Ronzani, progettato nel 1914 dall'ingegnere e scenografo Gualtiero Pontoni dove prima sorgeva il medievale Palazzo Lambertini. Il Cinema Modernissimo al suo interno venne inaugurato nel febbraio del 1915.

Per il progetto di riqualificazione la Cineteca di Bologna ha chiamato un grande scenografo come Gianfranco Basili, fra i più attivi del cinema italiano. Ma quando sarà possibile vederlo e vedere incontri e prime proiezioni? Questo pomeriggio conversazione con Marco Bellocchio (alle 16.30) e alle 18.00 "La prima notte di quiete" di Valerio Zurlini. Alle 21,00 un grande film di Federico Fellini: 8 1/2. E poi un bellissimo programma, con tanti sold-out (per il programma completo, qui il calendario).

“Per viaggiare nel tempo, fino al Modernissimo delle origini – racconta il direttore Gian Luca Farinelli – abbiamo fatto appello a Giancarlo Basili. Perché uno scenografo e non un architetto? Perché la struttura architettonica del Modernissimo era già data, mentre noi avevamo bisogno di un artista che ci facesse sognare e facesse del Modernissimo il luogo della sorpresa, ci facesse entrare in quest’Atlantide del cinema. Giancarlo Basili ha seguito un doppio binario: da un lato, ha mantenuto le tracce originali rimaste; dall’altro lato, partendo dalle poche fotografie e dai molti disegni del progetto dell’epoca, ha immaginato la realizzazione di un sito di straordinaria bellezza che celebrasse il cinema, mantenendo il sapore di cento anni fa. A partire dagli anni Settanta abbiamo assistito a un processo di progressiva omologazione delle sale cinematografiche, che agli occhi di noi spettatori appaiono oggi, in tutto il mondo, tutte uguali. Ci siamo mossi in direzione opposta, alla ricerca dell’unicità del Modernissimo. Le prime grandi sale cinematografiche nacquero attorno al 1913, con i primi lungometraggi, e fu proprio un successo italiano, a innescare, nel mondo la creazione dei grandi, sorprendenti, palazzi del cinema, fu Quo Vadis? di Enrico Guazzoni, prodotto dalla Cines, che innescò la nascita di luoghi dedicati agli eventi cinematografici e non più ricavati da altri spazi. La prima fonte di ispirazione architettonica furono i teatri all’italiana, ed è questa bellezza originale che abbiamo voluto far rivivere nel recupero del Modernissimo. Con un’ulteriore particolarità, che riguarda la storia di Bologna: il palazzo che ospitò fin dall’inizio il Modernissimo nacque contestualmente all’allargamento di quella che oggi si chiama via Rizzoli, operazione che portava con sé un’idea di trasformazione della città. Così il primo palazzo della modernità, a Bologna, ha nel suo cuore il Modernissimo. Un luogo utopico, unico e irripetibile, fin dal suo progetto iniziale”.

Il criterio del restauro: la ricostruzione, le scelte di stile, le cose "care"

Basili ha seguito un doppio registro: ha mantenuto le tracce originali rimaste, cancellando i rimaneggiamenti degli anni Cinquanta e Sessanta ma, partendo dalle fotografie e dal progetto dell’epoca (preziosamente conservato dalla famiglia Vasio, proprietaria del palazzo), ha immaginato anche la realizzazione di un luogo che celebrasse il cinema. Un approccio antitetico al processo di omologazione delle sale cinematografiche.

E se Basili ha realizzato la riqualificazione della sala cinematografica, a marionanni si deve la creazione della pensilina di ingresso (la cui apertura, in Piazza Re Enzo, è ipotizzata a fine febbraio) e il progetto artistico di alcuni degli ambienti cruciali del complesso, come i locali antistanti il foyer, che ospiteranno anche il Caffè Pathé. La riapertura del Cinema Modernissimo, riportato alla sua identità artistico architettonica novecentesca con l’ambizione di farne una sala unica dal punto di vista scenografico-estetico, si inserisce inoltre nel contesto di una nuova attenzione internazionale ai cinematografi di inizio Novecento che ha già portato al recupero, in tutto il mondo, di edifici di importanza storica, artistica e culturale come il Majestic Theatre di New York, il Cinema Louxor di Parigi, il Metro Kino di Vienna e il The?a?tre de l’Eden di Marsiglia.

Il Cinema Modernissimo rappresenta per la Cineteca di Bologna l’ideale prosecuzione di un percorso di crescita attorno alla promozione del cinema del passato. Una sala unica al mondo, in cui la programmazione di grandi capolavori della storia del cinema, dagli albori dell’epoca muta (con l’accompagnamento musicale dal vivo) alle anteprime dei nuovi autori contemporanei, viene ospitata in un contesto architettonico originario che, quella storia, l’ha attraversata e vissuta.

Il programma "speciale" per la riapertura del Cinema Modernissimo

Per questa inaugurazione, la Cineteca ha realizzato un programma speciale di appuntamenti fino al 30 novembre: una festa lunga dieci giorni con un parterre di ospiti che va dal regista Wes Anderson (che sarà protagonista di diversi interventi da sabato 25 a lunedì 27 novembre) all’attore protagonista del film La mosca, Jeff Goldblum, registe, registi, attrici, attori, critici e studiosi come, in ordine di calendario, il presidente della Cineteca di Bologna Marco Bellocchio, Marco Tullio Giordana, Luca Bigazzi, Francesco Piccolo, Alina Marazzi, Paolo Mereghetti, Alice e Alba Rohrwacher, Josh O’Connor, Joel Meyerowitz, Ermanno Cavazzoni, Giuseppe Schillaci, Alessandro Bergonzoni, Enzo D’Alò, Toni Servillo, Éric Toledano e Olivier Nakache, Paola Cortellesi, Andrée Ruth Shammah, Paola Malanga, Jeremy Thomas, Marisa Paredes, Chema Prado, Giuseppe Tornatore, i Manetti Bros., Vinicio Capossela e Stefano Ricci (artista e docente all’Accademia di Belle Arti, come Gualtiero Pontoni, che ha realizzato per la riapertura del Modernissimo un progetto artistico ad hoc), Pupi e Antonio Avati, Mario Martone, Vittorio Lingiardi, Giorgio Diritti. Tutti per presentare film realizzati da loro stessi e scelti dal cilindro della storia del cinema, esattamente nello spirito di una sala come sarà il Cinema Modernissimo, dedicata a tutto il cinema, dalle sue origini ai giorni nostri.

Oltre a Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, al taglio del nastro hanno partecipato Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla Cultura, il sindaco Matteo Lepore, Marco Bellocchio, presidente della Cineteca, la direttrice generale di Confindustria Emilia, Tiziana Ferrari, in rappresentanza degli sponsor privati, Giancarlo Basili, direttore artistico del progetto di riqualificazione della sala. Per i lavori il conto è salito a 3,5 milioni di euro, con il contributo di 1,5 milioni di euro da parte del Comune di Bologna, di 333.000 euro da parte di Confindustria e di 700.000 euro della Fondazione Cineteca di Bologna.

Lucia Borgonzoni:

