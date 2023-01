Il cinema come terapia, l'iniziativa all’ospedale Maggiore e alla Dozza | VIDEO

Se le persone non possono andare al cinema, allora è il cinema che va da loro. Nasce così cinevasioni.edu, il grande progetto che vede coinvolti molti attori della sanità, della giustizia e del terzo settore per dare valore al tempo trascorso tra quattro mura da parte di detenuti e pazienti. Ad aderire al progetto ideato dall’Associazione Corso DOC c’è l’Ausl di Bologna, la casa circondariale alla Dozza “Rocco D’Amato”, ma anche il cinema Odeon di Bologna, il cinema Donfiorentini di Imola, diverse scuole dell’Emilia-Romagna e altre importanti realtà come il Biografilm, la Antoniano Production, il DAS, Bottega Finzioni di Carlo Lucarelli, Erebo Produzioni e Media Literacy Network. Una grande cordata di realtà selezionata da MIC e MIM all’interno del progetto finanziato dal “Piano Nazionale Cinema per la Scuola-progetto di rilevanza territoriale”.

Il cinema al Maggiore e alla Dozza

I cicli di proiezioni vedranno coinvolti l’ospedale Maggiore, il carcere della Dozza e alcune scuole che parteciperanno ai laboratori ideati da Corso DOC.

All’ospedale Maggiore verranno proiettati dieci film: la rassegna chiamata “Prime visioni in ospedale”, curata dal regista Filippo Vendemmiati con la collaborazione del Biografilm, prevede in tre occasioni la partecipazione di registi, registe e critici cinematografici.

Al carcere della Dozza i film saranno invece cinque: il primo sarà “Diabolik – Ginko all’attacco” dei fratelli Manetti, presenti alla proiezione. Alle proiezioni cinematografiche alla casa circondariale, oltre ai detenuti, potranno partecipare anche alcune scuole. Le proiezioni prevedono poi momenti di confronto tra detenuti e registi ma anche tra detenuti e studenti.

Nei cinema Odeon di Bologna e Donfiorentini di Imola, a partire dal prossimo febbraio, prevista la rassegna cinematografica curata da Erebo Produzioni. Infine, le scuole che aderiscono al progetto ospiteranno alcuni laboratori cinematografici – come già fatto dal liceo Laura Bassi di Bologna – curati da Cinescuola.Lab.