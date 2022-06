Cinema in Piazza Maggiore: svelato il programma, che è un "manifesto pacifista"

"La nostra missione è quella di riportare le persone al cinema e il modo migliore è la magia di Piazza Maggiore": con queste parole il sindaco Matteo Lepore ha aperto la presentazione della rassegna "Sotto le stelle del cinema", accompagnato dal direttore della cineteca Gian Luca Farinelli, che ha fatto un'incisiva sintesi del programma (vario e sfaccettato, ricco di super-ospiti): "Si comincia e si chiude inneggiando alla pace: il primo film è Il grande dittatore di Charlie Chaplin, l'ultimo Il dottor Stranamore di Stanley Kubrick". Il coraggio con cui nel 1939 il regista sfida Hitler e la commedia nera che ha per sottotitolo quel "come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba" tanto attuale e assurdo.

Sono ben 54 le sere d’estate Sotto le stelle del Cinema in Piazza Maggiore. Un cartellone che andrà dal 19 giugno al 14 agosto, e che intreccerà il programma serale della 36ª edizione del festival Il Cinema Ritrovato (25 giugno – 3 luglio). Una Piazza Maggiore che torna a essere aperta, senza restrizioni, nel segno di un ritorno a uno dei grandi spettacoli della nostra città, a uno dei riti più amati dai bolognesi e dai tanti turisti che sono tornati a Bologna: "La novità è che si torna alla normalità. Sarà tutto come prima del covid e non sarà necessaria la prenotazione. Anzi, si potrà arrivare con il proprio sgabellino come accadeva negli anni passato" chiarisce Farinelli. E il sindaco precisa scherzando: "Portate le sedie, ma che non siano troppe...". E ci vogliono anche le scarpe da ballo per la chiusura: il 14 agosto torna la serata dedicata al liscio.

Una folla di grandi ospiti: Sandrelli, Wes Anderson, Marco Bellocchio e Pupi Avati

Ancora una volta il palcoscenico di Piazza Maggiore sarà affollato di ospiti: il regista Walter Hill (autore del cult I guerrieri della notte), Stefania Sandrelli (protagonista del Conformista di Bernardo Bertolucci), Alice Rohrwacher (che presenterà il suo nuovo film Le pupille), il direttore del Festival di Cannes Thierry Frémaux (per il restauro di Dans la nuit di Charles Vanel), Nicolas Seydoux (per la Carmen di Francesco Rosi), Olivia Harrison (moglie del chitarrista dei Beatles George Harrison, in Piazza Maggiore per la proiezione di Get Back), il regista Gabriele Mainetti (per presentare Nosferatu di F.W. Muranu), John Landis (con The Blues Brothers e Una poltrona per due), Wes Anderson (che omaggerà Peter Bogdanovich presentando il restauro del suo The Last Picture Show) Vincenzo Mollica (per l’omaggio a Sophia Loren), il Premio Nobel per la fisica François Englert, i registi Pif, Hleb Papou e Olmo Parenti e Altan (per il Premio Cipputi), Marco Bellocchio (con L’ora di religione), Pupi Avati (per l’omaggio a Gianni Cavina), il regista di Giù al Nord Dany Boon, Paolo Sorrentino con Il Divo, Stefano Accorsi con i suoi video-racconti lungo la via Emilia, Dany Boon con il suo Giù al nord, Franco Grillini con il film che gli ha dedicato Filippo Vendemmiati.

Novità 2022: un aiuto agli spettatori con disabilità

Quest’anno, un’attenzione particolare verrà data agli spettatori disabili che vorrà raggiungere Piazza Maggiore, grazie all’impegno del Comune di Bologna, della Cineteca e di PMG Italia, che attraverso l’azione sociale Bologna For Community accompagnerà persone con disabilità, avvalendosi anche dei volontari della onlus Io Sto Con. “PMG Italia ha aderito con entusiasmo a questa nuova collaborazione, che vede il Bologna For Community allargare ancora una volta i propri orizzonti al di là dello sport”, ha detto Silvana Fusari Resp.le Relazioni Esterne PMG Italia Società Benefit. “Il progetto aggiunge infatti un ulteriore tassello al raggiungimento degli obiettivi di inclusione e socializzazione che si è posto sin dalla sua nascita: l’accesso alla cultura e al divertimento. L’imperdibile spettacolo estivo che ogni anno si ripete nella splendida cornice di Piazza Maggiore, non poteva non essere accessibile a chiunque, soprattutto alle persone con disabilità. Ora sarà possibile, grazie anche all’indispensabile intervento dei volontari di Io Sto Con”. Per le richieste e informazioni scrivere a: info@iostocon.org.

Il programma di giugno:

SCOPRI DI PIÙ

VERSIONE ORIGINALE CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO



INTRODUCONO OLIVIA HARRISON (THE MATERIAL WORLD FOUNDATION) E CECILIA CENCIARELLI

INGRESSO LIBERO

SCOPRI DI PIÙ

Il Programma di agosto

SCOPRI DI PIÙ

