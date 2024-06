SOS cinghiali: centinaia di agricoltori in città, in Valsamoggia 180 incidenti

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Fermare l'invasione dei cinghiali. E l'obiettivo di centinaia di agricoltori attesi a Bologna. Una protesta organizzata da Coldiretti sotto la sede della Regione Emilia-Romagna, in viale Aldo Moro, domani 27 giugno.

Obiettivo è chiedere, e ottenere, un Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, facendo applicare a livello locale le misure previste dal decreto varato lo scorso anno (Adozione del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica - ndr).

Secondo le stime, sono circa 2,3 milioni i cinghiali presenti oggi sul territorio nazionale e causano danni per 200 milioni di euro all'anno alle coltivazioni.

I cinghiali sono anche veicolo di diffusione della peste suina africana, innocua per l'uomo ma che minaccia la sopravvivenza della norcineria, una filiera che vale complessivamente circa 20 miliardi.

Sul nostro territorio

Il cinghiale rappresenta l’ungulato più diffuso in ambito regionale. Secondo i numeri forniti dalla Regione, è presente su una superficie cumulata di 11.923 kmq, circa. Fenomeni di inurbamento di esemplari della specie, sono noti per la città di Bologna, come segnalato anche di recente in zona Funivia.

Incidenti stradali

Al conto, secondo i dati Asaps, vanno aggiunti anche i 170 incidenti stradali con morti e feriti causati dagli animali selvatici, in aumento dell'8% rispetto all'anno precedente.

Come da dati dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale, nel 2023 solo in Valsamoggia i sinistri stradali causati da animali, soprattutto cinghiali, sono stati 180, quadruplicati negli ultimi anni.

La Regione, nel Piano di contenimento, parla di 5.584 collisioni registrate nei sette anni considerati (2012-2018), principalmente concentrate nei territori provinciali di Reggio Emilia (34%), Bologna (18%), Parma e Modena (circa 12%), Rimini (10%) e a seguire le altre province (ultimi dati disponibili).