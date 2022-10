Cinghiali in "tour serale" nel centro di Casalecchio | VIDEO

Cinghiali in "tour" serlae a Casalecchio di Reno. Sono stati avvistati e filmati da una lettrice, Claudia Gaibari, in via Mazzini, traversa di via Garibaldi, nel centro del paese.

Come spiega l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRAV "la presenza di cinghiali nelle aree urbane è strettamente legata alla disponibilità di scarti alimentari e di rifiuti organici per questo animale selvatico".

La Regione Emilia-Romagna a luglio ha chiesto un intervento urgente del Governo per prolungare la stagione venatoria di almeno due mesi. Per l'assessore regionale all'agricoltura, Alessio Mammì: "Occorre l'ampliamento del periodo di caccia al cinghiale e la possibilità di effettuare piani di controllo e selezione anche nelle aree in cui oggi non è possibile intervenire. L’esecutivo deve mettere le Regioni nelle condizioni di poter operare. Non ce più tempo da perdere”.

Cinghiali in città: le regole di ISPRA per non correre rischi Primo, non dare da mangiare ai cinghiali in città. Ispra ricorda che fornire cibo è una pratica assolutamente sconsigliabile, perché favorisce l’abitudine di questi animali all'uomo con potenziali rischi per le persone, senza dimenticare che tale comportamento implica rischi anche per gli stessi animali, raccomanda ISPRA. Il cinghiale è, per sua natura, un animale selvatico e può reagire all'interazione mordendo o spingendo violentemente. Inoltre, questa frequentazione comporta rischi per gli animali domestici - cani e gatti - che possono essere aggrediti dai cinghiali con conseguenze anche gravi. Facilitando la presenza dei cinghiali vicino a strade e abitazioni, non è da sottovalutare il rischio di incidenti stradali che possono essere provocati dal loro attraversamento.

Si ricorda che il foraggiamento dei cinghiali è espressamente vietato dalla legge 221/2015 che prevede, per chi contravviene a tale divieto, l'arresto da 2 a 6 mesi o l'ammenda da € 500 a 2.000.

Per la città di Roma vige una specifica ordinanza del 2016 in cui si ordina di “non distribuire alimenti ai colombi, gabbiani e altri animali appartenenti alla fauna selvatica su aree pubbliche” perseguibile con una sanzione da € 50 a 500.