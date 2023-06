Tornano i cinghiali in città, numerosi avvistati al parco Baden Powell

Tornano a farsi vedere in città i cinghiali, ancora una volta come era accaduto alcuni anni fa al parco Parco Baden Powell, in via Don Sturzo, zona Funivia. Ce lo segnalano i nostri lettori che nei giorni scorsi ne hanno ravvisato la presenza (grandi e cuccioli), probabilmente scesi dalla collina di San Luca alla ricerca di cibo nell'erba.

Il Comune è al corrente di questa presenza, forse dovuta anche ai giorni di maltempo. Ad ogni modo, fa sapere l'amministrazione comunale, la Polizia metropolitana in contatto con la Polizia locale, "sta monitorando e intervenendo". Al momento non risultano danni.

Il piano straordinario della Città metropolitana

Da aprile del 2018 è attivo il piano straordinario di controllo dei cinghiali nell’area sud-est, zona in cui si trova anche il Parco regionale dei Gessi Bolognesi. Potranno essere interessati, anche solo come eventuale e distante impatto sonoro, i Comuni di: San Lazzaro di Savena, Ozzano, Pianoro, Castel San Pietro e alcune zone di Bologna. Gli interventi impegnano coadiutori abilitati, legittimati da specifico "Foglio operativo" rilasciato dalla Città metropolitana di Bologna. Il Corpo di Polizia provinciale della Città metropolitana vigila sull’esecuzione di questa operazione.

Calendario venatorio

Con deliberazione della Giunta regionale n° 566 del 13 aprile 2022, è stato approvato il calendario venatorio per la stagione 2022/2023 limitatamente al prelievo del cinghiale nonchè per ottenere il “tesserino integrativo”, che permette la segnatura dei cinghiali abbattuti nei periodi che vanno dal 16 aprile al 30 maggio 2022 e dal 31 marzo al 31 maggio 2023. Con deliberazione della Giunta regionale n° 567 del 13 aprile 2022, è stato anche approvato il Piano di prelievo regionale del cinghiale per la stagione venatoria 2022/2023, nonché il calendario degli abbattimenti per la forma collettiva.