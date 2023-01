Cinghiali a San Lazzaro, danni ad azienda agricola. Melega: "Guardia alta, ma la situazione è sotto controllo"

"Bisogna sempre tenere la guardia molto alta, ma dopo una fase, nel 2018-19 in cui spesso gli agricoltori lamentavano danni e gli animali avevano raggiunto anche i parchi urbani, dentro la Ponticella, c'è stato uno sforzo notevole". A dirlo a Bologna Today è l'assessore del Comune di San Lazzaro, Luca Melega, che ha la delega per il Parco dei Gessi, dopo i danni a 200 alberi all'azienda agricola Bonazza, segnalati da Il Resto del Carlino.

Uno sforzo dunque "sia della Città metropolitana con la Polizia metropolitana, che ha un ufficio molto efficiente, sia dell'Ente parco - osserva Melega - la situazione è molto migliorata, tanto è vero che veniamo da un periodo in cui non si riscontrano grossi problemi. C'è stato un buon sistema di controllo negli ultimi ultimi due tre anni, confermato anche dagli agricoltori e da Ermanno Rocca (titolare dell'azienda - ndr) che ho sentito più volte"

Il cinghiale, spiega l'assessore "non ha un distribuzione uniforme con ad esempio il capriolo. Sono animali che pesano dai 50 ai 100 kg e se un giorno si trovano in un posto, il giorno dopo possono essere a 10 chilometri di distanza". Certo è che anche il Parco "è consapevole del problema e - conferma Melega - andiamo avanti con questa gestione puntuale ed efficace, anche se certamente qualche cinghiale scappa al controllo".

Piano straordinario della Città metropolitana

Da aprile del 2018 è attivo il piano straordinario di controllo dei cinghiali nell’area sud-est , zona in cui si trova anche il Parco regionale dei Gessi Bolognesi.

Potranno essere interessati, anche solo come eventuale e distante impatto sonoro, i Comuni di: San Lazzaro di Savena, Ozzano, Pianoro, Castel San Pietro e alcune zone di Bologna.

Gli interventi impegnano coadiutori abilitati, legittimati da specifico "Foglio operativo" rilasciato dalla Città metropolitana di Bologna. Il Corpo di Polizia provinciale della Città metropolitana vigila sull’esecuzione di questa operazione.

Caccia al cinghiale Emilia-Romagna

Con deliberazione della Giunta regionale n° 566 del 13 aprile 2022, è stato approvato il calendario venatorio per la stagione 2022/2023 limitatamente al prelievo del cinghiale nonchè per ottenere il “tesserino integrativo”, che permette la segnatura dei cinghiali abbattuti nei periodi che vanno dal 16 aprile al 30 maggio 2022 e dal 31 marzo al 31 maggio 2023

Il fac-simile del tesserino è di seguito allegato unitamente alle modalità di utilizzo.

Con deliberazione della Giunta regionale n° 567 del 13 aprile 2022, è stato anche approvato il Piano di prelievo regionale del cinghiale per la stagione venatoria 2022/2023, nonché il calendario degli abbattimenti per la forma collettiva.

Cinghiali: conosciamoli meglio

I cinghiali in Italia sono tantissimi, anche se non è noto il numero preciso a causa della mancanza di un piano di gestione a livello territoriale. Nonostante l’imponenza sono, però, animali pacifici per lo più timorosi che, come gli orsi, difficilmente attaccano l’uomo a meno che non avvertono una situazione di pericolo.

In foto l'assessore Luca Melega