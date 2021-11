Cioccoshow 2021, un giro tra le bancarelle: c'è anche il 'kebab' | FOTOGALLERY

E' in corso, dal 18 al 21 novembre, in Piazza XX Settembre, l'edizione 2021 del Cioccoshow. Nel centro di Bologna cespositori e maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia, per proporre degustazioni, prodotti, eventi e laboratori dedicati al cioccolato artigianale di qualità. L'appuntamento è in Piazza XX Settembre.