Bus in periferia, Pd Murri striglia Tper: "Troppi disservizi su linee circolari"

A Bologna nuove critiche dalle file del Pd verso Tper. In questo caso ad arrabbiarsi è Isabella Angiuli, segretaria del circolo Murri ed ex consigliera comunale, prima tra i dem non eletti alle ultime amministrative.

"Le linee 38 e 39 di Tper Spa si confermano purtroppo una grande presa in giro nei confronti di abbonati e utenti. Mi chiedo cosa occorra fare per ottenere un po' di rispetto dall'azienda", scrive Angiuli su Facebook. "Le corse saltano di continuo. Gli orari riportati in tabella non vengono quasi mai rispettati.

La frequenza è bassa", elenca i problemi Angiuli. "La tratta della cosiddetta circolare esterna della città è servita solo ed esclusivamente da questa linea e i disservizi (all'ordine del giorno) disincentivano chi come la sottoscritta ha deciso di puntare sulla mobilità sostenibile per i tragitti casa-lavoro", scrive la segretaria del Murri rivolgendosi direttamente all'azienda: "Tper se ci sei batti un colpo". Intanto, Angiuli è talmente scontenta del servizio da sottolineare di essere "disponibile a costituire un comitato di cittadini esasperati". (Pam/ Dire)