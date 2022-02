Parrucchiere No pass nel Circondario: sanzionati titolari e cliente

Sono stati tutti sanzionati i titolari -e il cliente presente al momento del controllo- di un salone di parruccheria, noto negli ambienti dei No green pass e No vax della provincia per essere tra gli esercizi che offrono i loro servizi dichiarando di non osservare le regole in vigore sul controllo delle certificazioni verdi.

Il salone, ubicato nel circondario imolese, è stato nei giorni scorsi oggetto di un controllo a sorpresa da parte dei carabinieri della locale stazione, i quali hanno trovanto tutti i presenti sprovvisti del Green Pass, e successivamente risultati anche tutti senza vaccino. Per loro è scattata subito la sanzione a verbale.