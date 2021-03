8 marzo, in Cirenaica è "guerriglia odonomastica"

Via de Amicis è diventata via Tolmina Guazzaloca, via Balugani via Kebedech Seyoum, via Ceneri via Adalgisa Gallarani, via Loreta via Lekelash Bayan, via Cencetti via ‘Sylvia’ Pankhurst.

Lo si può notare in Cirenaica, dove in occasione della giornata internazionale dei diritti delle donne il collettivo Ric - Resistenze in Cirenaica ha voluto omaggiare la ricorrenza con "una performance / azione di guerriglia odonomastica" intitolando e cambiando per un giorno sei nomi di strade del rione non dedicate ai partigiani caduti per la Liberazione ad altrettante donne, due partigiane bolognesi, due partigiane etiopi che hanno combattuto il colonialismo italiano e un’attivista che ha vissuto a cavallo dei due mondi. In particolare la piazzetta del mercato è stata dedicata a Violet Gibson -"la donna che attentò alla vita di Mussolini", sottolinea il collettivo- con una targa apposita.

L'iniziativa è in rete con altre realtà e analoghe campagne si sono susseguite anche a Carpi, a Reggio Emilia, Milano, Padova e Palermo.