Involucri di eroina in bocca per sfuggire ai controlli: due arresti

Doppio arresto da parte della polizia per due giovani di 19 anni, entrambi cittadini tunisini e trovati con diversa droga nascosta addosso e anche in bocca, nel tentativo di eludere possibili controlli. Il primo episodio si è verificato in Cirenaica, in via Libia alle 21:30. Qui il ragazzo è stato trovato con 15 involucri di eroina nel cavo orale, insieme a complessivi 200 euro in contanti.

Nel secondo caso, il giovanissimo è stato fermato in via Calari, zona Pratello San Felice. Come il precedente caso, lo stupefacente era stato in parte occultato in corpo, ma ulteriori decine di dosi già pronte sono state trovate anche nelle tasche del soggetto. Per entrambi sono scattate le manette e il processo per direttissima.