Truffa con la tecnica del 730: "Se bussano avvisate le forze dell'ordine"

Si sarebbero presentate a casa di persone anziane con un cartellino Cisl e le buste per la raccolta del 730, ma nessuno li avrebbe autorizzati.

“La Cisl Emilia Centrale non autorizza nessuno a raccogliere dati presso le case delle persone” avverte Adelmo Lasagni, segretario generale dei pensionati della Cisl. In alcune province limitrofe, riferisce il sindacato, è accaduto che un gruppo composto di tre persone munito di un "falso" cartellino identificativo della Cisl, con buste per la raccolta dei 730, si sia presentato a casa di persone anziane con la scusa di raccogliere dati per la denuncia dei redditi, ma in realtà finendo per arraffare oro e contanti.

“Lo schema di questo pericoloso raggiro – prosegue Lasagni - è sempre il medesimo e prende di mira ancora una volta i più fragili. Mentre uno dei truffatori intrattiene la persona compilando il finto 730, gli altri svaligiano casa. È già stata sporta denuncia contro ignoti e invitiamo ad avvisare le forze dell’ordine appena uno di questi figuri dovesse bussare alle vostre porte”.

I primi di aprile, la polizia ha arrestato due donne, dopo aver intercettato un’autovettura che era già stata usata per mettere a segno le truffe con la tecnica "dell'Inps": in sostanza gli impostori si fingono impiegati dell’ente e convincono le anziane vittime a farle entrare in casa con la scusa di dover redigere un contratto. Una volta raggiunto lo scopo, distraggono la vittima e si impossessano dei suoi beni.