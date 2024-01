Città 30 e controlli, l'Ausl: "Nessun impatto su tempi ambulanze 118"

Clicca qui per iscriverti al canale Whatsapp di BolognaToday

I controlli del rispetto dei limiti di velocità imposti dalla Città 30 hanno suscitato polemiche da parte di tanti fin dal primo giorno, ma per quanto riguarda le emergenze sanitarie la presenza di agenti con autovelox e telelaser nelle strade del centro non sembra impattare sui tempi delle ambulanze del 118. A dichiararlo è la stessa Azienda USL di Bologna: "I tempi di intervento delle ambulanze della Centrale Operativa del 118 non sono cambiati durante i primi due giorni dei nuovi limiti di velocità presenti nel Comune di Bologna", ha scritto in una nota.

Tra martedì 16 e mercoledì 17, infatti, l'azienda sanitaria ha cronometrato quattro mezzi di soccorso e ha confrontato i tempi con quelli degli interventi eseguiti dagli stessi mezzi una settimana prima, quando ancora non erano attivi i controlli sulle strade da 30 km/h.

Valori che appaiono pressoché invariati, con i tempi medi di percorrenza dalla Centrale al luogo dell'emergenza che si aggirano sempre tra gli 8 e i 10 minuti. Tra il 9 e il 10 gennaio le quattro ambulanze avevano fatto misurare rispettivamente la media di 8, 9, 7 e 10 minuti; e una mediana (ovvero il valore centrale della distrubuzione) di 6, 8, 7, e 9 minuti. Una settimana dopo, gli stessi mezzi sono intervenuti con una media di 8, 10, 5 e 11 minuti e una mediana di 6, 9, 5 e 10 minuti.

