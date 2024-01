Città30 e bus, Castaldini tra studenti e insegnanti: "A scuola in ritardo, incide sull'andamento" | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Tra ordinanze, pro, contro e manifestazioni (le prossime si terranno il 2 e il 6 febbraio) la cosiddetta Città 30 continua senza dubbio ad essere argomento di discussione non solo sotto le due Torri. Per il sindaco Matteo Lepore si tratta di un "provvedimento coraggioso per ridurre gli incidenti e salvare vite, e sta funzionando", per Matteo Salvini, Ministro dei Trasporti, si tratta invece di una scelta "insensata", quanto meno applicata su tutte le strade. Infatti ha emanato una direttiva che ha in qualche modo respinto anche le osservazioni dell’Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani - ribadendo che, il Codice della strada consente tali limiti di velocità solo per alcune strade o singoli tratti di strada.

L'ultima "indagine" l'ha fatta Valentina Castaldini, capogruppo di Forza Italia in Regione sui ritardi dei mezzi pubblici con la circolazione stradale ai 30 all'ora: "Tutti gli autobus hanno ritardi enormi e studenti e studentesse non riescono ad arrivare puntuali a scuola - ha detto Castaldini - cambia la vita dei ragazzi e delle famiglie, incide sull'andamento scolastico. Vogliamo sapere quanto influisce la mobilità su studenti e famiglie" annunciando una interrogazione all'Ufficio Scolastico Regionale.

Due manifestazioni a inizio febbraio

L' associazione Bulaggna scende in piazza venerdì 2 Febbraio: "Provvedimento che definiamo esagerato e dettato da una scelta puramente ideologica" scrivono gli organizzatori un una nota "Niente a che fare con la tanto sbandierata scelta di sicurezza affermata dal sindaco Lepore ma solo l' ennesimo atto per disincentivare la mobilità privata a favore di quella pubblica e ovviamente anche per riempire le casse comunali".

La manifestazione prevede due cortei : il primo che partirà da via Augusto Righi a piedi, il secondo che partirà dal parcheggio del Centro Navile alle 18.30 composto dai mezzi degli artigiani bolognesi dai taxi e dalle auto , i 2 cortei si congiungeranno sui viali per concludersi in Stazione centrale con gli interventi.

Il movimento civico Una Bologna che cambia ha organizzato un corteo di auto che partirà alle ore 18.30 del 6 febbraio dal parcheggio del The Space Cinema (viale Europa 5 Bologna) fino al piazzale della stazione centrale dove si terrà un breve comizio per riprendere nuovamente il percorso lungo i viali dí circonvallazione: "Come già spiegato ampiamente nella scorsa manifestazione sotto Palazzo D’Accursio riteniamo che la ‘zona 30’’sia un’imposizione inaccettabile per i bolognesi in una città ampiamente penalizzata da perenni cantieri e continui disagi per chi deve circolare in strada nonché un modo scaltro per far cassa ai danni dei cittadini bolognesi", si legge nella nota.