Città 30, cominciano i lavori su viale Oriani: ecco come sarà la "strada modello" della nuova viabilità | FOTO

Fin dalla presentazione di Bologna Città 30, viale Oriani era destinata a diventare la strada-esempio della trasformazione che il progetto avrebbe apportato allo spazio cittadino: aree pedonali che si sviluppano intorno alle aiuole, marciapiedi e piste ciclabili più ampi e più sicuri e, ovviamente, il famigerato limite dei 30 chilometri orari per i guidatori. E oggi 7 novembre, dopo mesi di interventi che hanno reso le piste ciclabili rosse e riqualificato alcuni attraversamenti pedonali - e in tutta la città ha cominciato ad apparire la segnaletica orizzontale -, è stata posata la prima prietra di quello che non solo sarà "il nuovo viale Oriani" ma il modello di riferimento per tutta la futura viabilità di Bologna.

Più verde e meno parcheggi

A fine intervento - fa sapere il Comune - ci saranno 2200 metri quadrati di marciapiedi e aree pedonali in più e oltre di mille metri quadrati di aiuole e aree verdi in più, con una quarantina di posti bici. La conversione dello spazio stradale a vantaggio della mobilità lenta aveva già causato qualche malumore da parte dei residenti e dei frequentatori della zona che utilizzano l'automobile: in particolare il fatto che il numero di parcheggi disponibili diminuirà di 16, passando da 367 attuali a 351 a fine intervento. Nello specifico, i lavori partiti oggi, revedono dei restringimenti della carreggiata su viale Alfredo Oriani lato civici dispari, nel tratto tra Piazza Trento e Trieste e il fronte di Via Mezzofanti.

Tra via Murri e via Alberti: priorità alle bici e una nuova area pedonale

Il cambiamento più radicale riguarderà il tratto del viale che va tra via Murri e via Alberti. Qui la strada diventerà delle biciclette e dei pedoni. Oltre al limite massimo dei 30 km/h, infatti, lungo la via verranno realizzati attraversamenti pedonali rialzati, dossi e altri dispositivi per diminuire la velocità delle macchine. I marciapiedi saranno riqualificati e ampliati, le due piste ciclabili già esistenti verranno tolte e l'area centrale della strada verrà trasformata in un percorso pedonale arricchito con nuova vegetazione.

Nei piani del Comune c'è anche la creazione di una nuova piazza pedonale tra via Jacopo della Lana e via Mezzofanti. L'area verrà depavimentata e al posto del cemento verrà realizzato un nuovo spazio verde con alberi, per ridurre il calore urbano. Un nuovo materiale drenante per assorbire l'acqua piovana comporrà la pavimentazione. Per ultimo arriverà il nuovo arredo urbano per i negozi e i bar - posti a sedere, tavoli, fioriere e giochi per bambini - e un migliore spazio per i dehors. Il piano prevede comunque l’accesso ai due passi carrai già esistenti.

Piazza Trento e Trieste

I parcheggi verranno mantenuti ma dovranno convivere con due nuove corsie ciclabili su entrambi i sensi di marcia, che "scenderanno" così dai marciapiedi, dove attualmente c'è una pista bidirezionale. Anche qui marciapiedi e attraversamenti pedonali verranno allargati e migliorati e negli incroci con via Alberti e via Mazzini verranno fatti degli interventi per rendere più sicuro il passaggio dei ciclisti, come la riduzione dei raggi di curvatura e la creazione degli attraversamenti ciclabili.