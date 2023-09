Città 30, è battaglia: "Propaganda con soldi pubblici" "Siete spaventati, sapete che piacerà"

Infuria la battaglia politica sulla Città 30, e non solo nel merito del provvedimento ma anche attorno. A essere presa di mira questa volta è la campagna di comunicazione lanciata dall'amministrazione per accompagnare la novità. Si spazia dagli spot radiofonici alle lettere spedite a casa delle famiglie, ma il simbolo principale dello scontro sono le ormai note spillette sfoggiate dai sostenitori del progetto, sindaco Matteo Lepore in testa. Tanto che per le opposizioni è fondamentale capire "quanto ogni singola spilletta andrà costare al Comune", come rimarca Matteo Di Benedetto della Lega.

L'assessora alla Mobilità, Valentina Orioli, svela l'arcano: sono state realizzate 500 pin al costo di 268,40 euro e quindi "circa 50 centesimi a spilletta". Nel complesso, invece, la campagna comunicativa vale 166.339 euro: "Significa 40 centesimi per residente, che scendono a 30 -fa i conti Orioli- se consideriamo che su Bologna ogni giorno gravitano oltre 500mila persone. Quindi un investimento estremamente contenuto per una campagna che ha l'obiettivo di raggiungere in modo capillare i cittadini e stimolare un dibattito informato".

Fdi: "Pubblicità Città 30 Come Pol Pot in Cambogia"

Per la Lega, invece, si tratta di una "muscolare campagna pubblicitaria" all'insegna della "propaganda": Palazzo D'Accursio sta portando avanti "un investimento massiccio in termini economici per fare pubblicità favorevole a una misura che nel merito non incontra il parere positivo da parte della cittadinanza". Di propaganda parla anche Stefano Cavedagna di Fdi, dettagliando i costi di altre spese dirette per il Comune (tutto più Iva): 378 euro per 4.000 flyer, 1.606 euro per 9.000 segnalibri, 24.656 euro per spedire 215.000 lettere con pieghevoli alle famiglie, 6.600 euro alla voce city dressing. Ma ci sono anche 4.500 zainetti sponsorizzati da Unipolsai e distribuiti nei centri estivi, per una "forma di comunicazione e sensibilizzazione molto simile a quella che utilizzava il regime di Pol Pot in Cambogia", si spinge a dire Cavedagna, segnalando che intanto la petizione contro la Città 30 promossa da Fdi ha superato le 6.500 firme.

Tutto "marketing", attacca Nicola Stanzani di Fi, affermando che "il Comune si comporta come un'azienda che deve affermarsi sul mercato e vendere un prodotto", anche se "la campagna elettorale sarebbe meglio farla senza soldi pubblici". Sulla Città 30 "non c'è stato dialogo" e ora ballano "risorse importanti che possono essere tolte a servi pubblici essenziali per i cittadini -dichiara Samuela Quercioli di Bologna ci piace- pechè vengono utilizzate per una forma di pubblicità e per far digerire la delibera ai cittadini". Orioli replica sottolineando che la comunicazione pubblica "è un tema sostanziale di questo progetto. Non si tratta di marketing aziendale, non dobbiamo vendere niente ma costruire un confronto sulla base delle informazioni e cercare di ingaggiare le persone. Ogni volta che occorre coinvolgere le persone e anche spingerle a cambiare un pochino stile di vita, la comunicazione è fondamentale". Certo, oggi "il dibattito non è tutto favorevole e questo lo sapevamo bene, non ci aspettavamo nessuna reazione diversa- continua Orioli- come non è stato agli esordi della misura nelle altre città dove è stata implementata. Non direi che la Città 30 sta cadendo a pezzi, anzi stiamo forse contribuendo a chiarire sempre di più la sua natura". Nel frattempo, in Italia "altre città ci stanno imitando" e anche in ambito Anci "c'è molta curiosità su questo provvedimento", sottolinea l'assessora.

Controreplica Pd: "I critici? Chiedono zona 30 sotto casa"

Il Pd di Bologna reagisce agli assalti delle opposizioni al progetto Città 30: "La verità è che siete spaventati dal provvedimento perchè, così come noi siamo sicuri e convinti di quello che stiamo facendo, troverà larga condivisione da parte dei cittadini e anche di quelli che oggi si rapportano a noi come cittadini critici". Lo afferma il capogruppo dem in Consiglio comunale, Michele Campaniello, nel corso della commissione dedicata oggi alle spese per la campagna di comunicazione che sta affiancando il progetto. L'amministrazione conta di convincere anche i critici, dunque, "che poi fra l'altro sono gli stessi che ci chiedono di istituire una zona 30 sotto casa loro- si toglie un sassolino dalla scarpa Campaniello- e poi però se si volta l'angolo bisogna essere liberi di andare alla velocità che si desidera". Tanto che "se unissi la tante richieste che mi arrivano per istituire una zona 30 in una determinata via- aggiunge il dem- altro che Città 30: faremmo tutta la Città metropolitana, comprese tangenziale e autostrada"