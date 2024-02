La Città 30 funziona: calano gli incidenti, soprattutto quelli gravi

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Nonostante le tante polemiche, la Città 30 sembra assicurare una maggiore sicurezza in strada. Lo testimoniano i dati raccolti dalla polizia locale nelle prime quattro settimane di attività della delibera (16 gennaio-11 febbraio). In questo mese, sulle strade urbane di Bologna “si sono verificati in totale 186 incidenti, di cui uno mortale, 122 incidenti con feriti (che hanno provocato 144 persone ferite), nessuno con feriti in prognosi riservata e 63 incidenti senza feriti”, come scrive il Comune in una nota. Nello stesso periodo dello scorso anno, gli incidenti totali erano stati 221, di cui tre mortali, 139 con feriti (che avevano provocato 178 persone ferite), uno con ferito in prognosi riservata e 78 senza feriti.

Il calo è del 15,8% sul totale, -12,2% di incidenti con feriti, -19,1% persone ferite, -19,2% di incidenti senza feriti, due incidenti mortali in meno (uno nel 2024 mentre erano tre nel 2023) e un incidente con ferito in prognosi riservata in meno (zero nel 2024, uno nel 2023). Da sottolineare inoltre il calo di pedoni coinvolti in incidenti che è del 25,6% (39 erano quelli coinvolti nel 2023, 29 nel 2024).

“I numeri rilevati dalla Polizia locale in queste prime quattro settimane – è il commento dell’assessora alla Mobilità Valentina Orioli – ci confermano che il trend continua ad essere positivo. Quello che appare chiaro è il calo degli incidenti più gravi e il calo delle persone ferite, che è più rilevante di quello di incidenti con feriti, a conferma del fatto che gli incidenti sono tendenzialmente meno gravi. Altro aspetto da sottolineare è la diminuzione di pedoni coinvolti, come del resto si è già verificato in tutte le città europee che hanno adottato questo provvedimento prima di noi. Per questo è importante continuare a rispettare i limiti e mantenere alta la guardia. Vorrei rivolgere un ringraziamento alla Polizia Locale, che sta facendo un ottimo lavoro di sensibilizzazione su questo, e a tutti i cittadini bolognesi, che stanno dimostrando ancora una volta senso civico e grande collaborazione. Un impegno fondamentale per salvare vite sulle strade”.