Città 30, apertura dal MIT. Orioli: "Finalmente si riconosce l' autonomia dei Comuni"

Con la direttiva del Mit sul limite dei 30 all'ora nelle città "non si limita in alcun modo la possibilità di una sperimentazione che presupponga comunque il rispetto del quadro normativo". Le parole del sottosegretario Tullio Ferrante fanno sperare il Comune di Bologna, alle prese con un duro braccio di ferro col Governo sul progetto Città 30.

Rispondendo ieri in commmissione Trasporti ad una interrogazione dell'ex sindaco di Bologna Virginio Merola, oggi deputato Pd, Ferrante ha assicurato che con la direttiva, peraltro "frutto di un confronto costruttivo" con Anci e ministero dell'Interno, "non si è concretizzata alcuna lesione della sfera d'autonomia degli enti proprietari", cioè in questo caso i Comuni. "Ma al contrario- spiega Ferrante- l'incipit della direttiva richiama l'articolo del Codice della strada che attribuisce ai Comuni il potere di adottare disposizioni relative alla circolazione nei centri abitati, con la doverosa precisazione che tale potere deve essere esercitato nel rispetto del bilanciamento tra interessi tra il diritto alla mobilità e la libera circolazione dei cittadini e le ineludibili esigenze di promozione della sicurezza della circolazione".

Comune plaude

La direttiva Salvini, dunque, "si limita a ribadire i principi a cui devono ispirarsi gli enti proprietari, ove decidano di avvalersi della facoltà di fissare limiti di velocità in deroga a quelli già previsti dal legislatore, nel pieno rispetto della autonomia ad essi riconosciuta". Intravede uno spiraglio l'assessore alla Mobilità del Comune di Bologna Valentina Orioli. "Bene le dichiarazioni del sottosegretario Ferrante in commissione trasporti. Finalmente- dice Orioli- si riconosce la piena autonomia dei Comuni e la possibilità di sperimentazione sulle zone 30, così come stiamo facendo a Bologna". "Reputo altrettanto positiva- aggiunge- la disponibilità manifestata oggi del ministero al confronto in sede Anci sulla direttiva, che è quanto abbiamo sostenuto sin dall'inizio".

"Disponibilità e toni diametralmente opposti a quelli usati dal viceministro Bignami negli scorsi giorni- rimarca l'assessora . A dispetto delle sue esternazioni, la verità è che è in atto un confronto su questo tema e non una disapplicazione delle ordinanze del Comune di Bologna".