Città 30, la direttiva del Mit (per ora) non cambia le cose. Lepore: “Si rischia giungla dei ricorsi”

Rimane tutto così, almeno per ora. La direttiva del ministero dei Trasporti, arrivata sul tavolo dell’Anci (Associazione nazionale dei Comuni italiani) prova a mettere i bastoni tra le ruote di Bologna e della ‘sua’ Città 30. Ma, come sottolineato dal sindaco Matteo Lepore in un incontro con la stampa all’indomani della direttiva del Mit, il testo “non va contro Bologna. Se è contro qualcuno, è contro tutti i Comuni italiani. Io invece spero che sia a favore dei Comuni italiani. Io voglio aiutare il governo affinché questa direttiva sia vista come un’opportunità per tutti”.

La delibera non pone limiti alle zone a 30 km/h, ma chiede solamente di giustificarle: “La direttiva di fatto riconosce le zone 30 – continua il sindaco – ma chiede ai Comuni di giustificarle strada per strada con nuove procedure. La risposta al punto politico che abbiamo posto non può essere però una risposta burocratica che riempie i Comuni di carte bollate. Di fatto, si chiede alle città di riempire gli uffici di carta, una cosa che possiamo anche fare e rispondere con la nostra istruttoria. Faccio però presente che tutti i Comuni italiani hanno zone 30, anche molto estese e non da oggi, ma già dagli anni Ottanta. Se si dovesse applicare alla lettera quella direttiva, in ogni Comune si dovrebbe ripartire da capo”. Inoltre, secondo Lepore si presenterebbe il rischio di aprire la strada a migliaia di ricorsi, in un senso e nell’altro: “Leggendo la direttiva sembra che ci sia spazio per far partire migliaia di ricorsi, nell’una e nell’altra direzione, e io non credo che si possa governare abdicando al proprio ruolo di responsabilità. Ma non si può fare una direttiva per aprire a dei ricorsi: sarebbe davvero paradossale. Un governo deve decidere e dire cosa fare. Aprire ai ricorsi, in tutti e due i sensi, significa creare una giungla dove solo le città più forti rimarranno in piedi. Il Comune di Bologna ha le spalle abbastanza larghe per farlo, ma i Comuni più piccoli sarebbero travolti da un peso burocratico inutile e dannoso”.

Esclusa l’ipotesi Tar del Lazio, Lepore guarda con fiducia al tavolo annunciato tra Mit e Anci. Il sindaco si dice pronto a collaborare e, in caso, a migliorare la delibera della Bologna Città 30: “Ci siamo dati sei mesi di tempo, alla fine dei quali ci aspettiamo dei dati su cui ragionare, come incidentalità e qualità della vita. Pensiamo che questi dati potranno essere utili sia per migliorare il provvedimento sia nel confronto con il governo. Possiamo anche togliere alcune strade: su questo sono laico. Il nostro obiettivo non era né fare cassa né peggiorare la mobilità, ma migliorarla. Mi auguro che una volta seduti al tavolo con il Mit potremo trovare un modo per rendere questa direttiva utile al lavoro che dovremo fare”.

La direttiva

L'atto del ministro dei Trasporti Matteo Salvini, dopo il faccia a faccia con i sindaci avuto nei giorni scorsi, è stato inviato all'Anci, l'associazione dei Comuni (oltre che al Viminale, al ministero della Giustizia e a quello della Difesa) con la raccomandazione di dare "massima diffusione" alla direttiva e l'invito ai sindaci stessi ad "attenersi alle prescrizioni". Nella sostanza, il ministro vincola a casi eccezionali e definiti puntualmente la possibilità di derogare al limite dei 50 all'ora previsto per le strade urbane. I provvedimenti presi a livello locale, recita un passaggio della direttiva, "devono essere informati, a pena di illegittimità degli stessi, ad un approccio capillare, consistente nell'introduzione di deroghe rispetto al limite generale di 50 km/h solo per strade e tratte delimitate". Si evidenzia anche che, come prevede il Codice della strada, il ministro "può incaricare gli uffici territoriali del ministero ad effettuare controlli in merito a tali provvedimenti". Dunque, i 30 all'ora sono possibili, per Salvini, solo in "strade o tratti di strada tassativamente individuati, nonché giustificati solo laddove sussistano particolari condizioni che richiedano l'imposizione di limiti diversi".