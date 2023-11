“Eccesso di potere”: la delibera sulla Città 30 arriva fino a Mattarella | VIDEO

L’obiettivo è quello di fermare il treno della Città 30, contestando “incompetenza ed eccesso di potere”. La firma è di Angelo Scavone, coordinatore cittadino di Forza Italia, che in conferenza stampa ha annunciato un ricorso straordinario contro la delibera presentato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ora c’è da raccogliere le firme, tra le quali spuntano già i nomi di Alberto Zanni, Costanza Bendinelli e Giovanni Crociani.

Nel documento condiviso con la stampa viene contestato alla giunta di non aver fatto passare la delibera per il Consiglio comunale, quando invece la normativa "è chiarissima nel prevedere che una modifica delle regole del traffico concernente l'intero centro abitato debba essere disposta intervenendo, con delibera del Consiglio sul piano generale, mentre attraverso un intervento sul piano particolareggiato, rimesso alla competenza del giunta, si può solo intervenire su porzioni specifiche e circoscritte del territorio". L'obiettivo "non è uno scontro di civiltà con il sindaco Matteo Lepore” continua Scavone, ma “convincerlo a ritirare la delibera. Il sindaco deve parlare con le forze politiche e le categorie economiche e non andare avanti come un treno su un modello di traffico Hanoi: tutti in bici e a piedi”. L’appello del forzista è anche ad altri parti politiche, come il viceministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami di Fratelli d’Italia o l’assessora regionale Mauro Felicori di Italia Viva.

Infine, come scrive l'agenzia Dire, Scavone ha lanciato la proposta di fornire assistenza legale gratuita a tutti gli automobilisti che vorranno impugnare le multe ricevute per eccesso di velocità in seguito all’entrata in vigore effettiva dei limiti della Città 30.