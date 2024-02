Città 30, il Comune apre al tavolo permanente con le associazioni commerciali

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Si è tenuto ieri, nella sede del Cna a Bologna, un incontro tra le associazioni commerciali e il Comune di Bologna. Cna, Confcommercio Ascom, Confesercenti e Confartigianato hanno chiesto soluzioni migliorative alla Città 30, visti i “tempi di percorrenza allungati” e una crescente “perdita di competitività”.

L’amministrazione, per bocca degli assessori Orioli, Guidone e Bugani, ha dato la sua piena disponibilità “ad un tavolo permanente guidato dagli assessori competenti. I miglioramenti al provvedimento della Città 30 avverranno anche sulla base del confronto con le categorie. Ogni osservazione deve, però, partire dalla disponibilità a raccogliere dati con un criterio scientifico sull'andamento del trasporto. Come abbiamo ribadito nell’incontro di ieri con le associazioni, siamo disponibili ad approfondimenti e ad effettuare studi sul tema, ma quello che è certo e che non rimetteremo mani al provvedimento sulla base di contrapposizioni ideologiche o pregiudizi. Il confronto deve essere basato su elementi verificabili. Perché solo così i miglioramenti potranno essere efficaci. Per cui, con gli uffici tecnici, il Comune prenderà contatto con le varie categorie per mettere a disposizione i metodi di rilevamento disponibili”.