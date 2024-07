Città 30 e inquinamento in aumento? In aula si fa chiarezza sullo studio del Mit

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Tre giorni fa diverse testate giornalistiche in giro per l’Italia hanno citato uno studio del Mit di Boston in cui sarebbe risultato evidente come nelle città con il limite dei 30 chilometri orari sarebbe aumentato l’inquinamento. Il tema è particolarmente caldo perché alcune grandi città, come Bologna e Milano, hanno l’intenzione (o lo hanno già fatto, è il caso del capoluogo emiliano) di introdurre il limite dei 30 km/h in buona parte del territorio urbano.

La questione è stata portata dal consigliere comunale di FdI Stefano Cavedagna sul tavolo del question time di questa mattina. “È arrivato uno studio del Mit di Boston, uno degli istituti di ricerca più importanti al mondo, in cui c’è scritto che se tutte le automobili andassero a 30 chilometri orari ci sarebbe un aumento dell’inquinamento. L’assessora Orioli – dice ancora Cavedagna – ha sostenuto invece che se ci sono solamente delle zone in cui il limite è dei 30 chilometri orari, allora l’inquinamento diminuisce. Premesso che questa affermazione non è stata corroborata da nessuno studio, quantomeno così quotato, vi ricordo che a Bologna il limite dei 30 chilometri orari è generalizzato. Anzi, la città 30 è stesa a macchia d’olio anche e soprattutto nelle zone in cui si ritiene ci sia più inquinamento”.

Dopo Cavedagna ha preso la parola la consigliera di Coalizione Civica Simona Larghetti, che si è spesa per la sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale. “Il dibattito non riesce ad essere attinente e le argomentazioni continuano a basarsi su delle falsità senza alcun pudore, anche a dispetto di titoli di giornale piuttosto chiari. Carlo Ratti, il ricercatore di Boston che ha partecipato alla ricerca – che peraltro non è stata ancora rilasciata – dice: ‘L’interpretazione corretta dei dati è che l’aumento delle emissioni è insignificante. Peraltro, le emissioni scenderanno man mano che si riduce l’utilizzo delle automobili. I tempi di percorrenza sono costanti e le code non esistono. Questi sono due ottimi motivi per fare le zone 30, e non il contrario. La verità è che in queste zone non c’è nulla di negativo’. Per un ricercatore deve essere frustrante vedere il proprio lavoro durato mesi riassunto in due righe di giornale, peraltro inventate e che stravolgono il senso del suo lavoro. Il fatto è che la verità non interessa, così come i morti in strada o gli studi scientifici. Ciò che interessa davvero è poter strumentalizzare in senso opposto ciò che dice la maggioranza” conclude Larghetti.

Toni simili per l’assessora Valentina Orioli, che nella risposta scritta letta dal collega Massimo Bugani cita l’intervista a Carlo Ratti uscita questa mattina sul quotidiano La Repubblica: “Non ho avuto occasione di esaminare l’intero dossier – scrive Orioli – ma so che gli autori della ricerca si sono subito preoccupati di precisare e circostanziare i risultati. Oggi, attraverso gli organi di stampa, una voce autorevole come quella di Carlo Ratti del Mit di Boston smentisce una conclusione frettolosa che qualcuno ha dato, ribadendo ‘che sono stati travisati i dati sulle strade a 30 all’ora, e che la misura funziona’. Suggerisco di leggere quelle parole, che contribuiscono a rendere chiara la questione. Aggiungo solo che esistono già diverse città che hanno messo il limite a 30 chilometri orari in cui i risultati dei rilievi dicono chiaramente che la misura porta benefici, anche di natura ambientale. Inoltre – sottolinea ancora l’assessora – ricordo che la Città 30 ha una visione più ampia, che mira a ridurre numero e conseguenze delle collisioni stradali, mettere in sicurezza le persone e migliorare la convivenza in strada tra pedoni, ciclisti e automobilisti. Insieme a questo, migliorare la qualità della vita in uno spazio pubblico, salvaguardando gli utenti più fragili”.