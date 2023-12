Città 30, Lepore: "Le multe non dal 1° gennaio, puntiamo sul senso civico"

La Polizia Locale non multerà chi non rispetta le zone Città 30 a mezzanotte e un secondo, ovvero non dal 1° gennaio, ma dopo qualche settimane.Lo ha detto il sindaco Matteo Lepore, in un'intervista a Trc.

"Non credo sia sensato partire dall'1 gennaio- con le multe - partiremo qualche settimana dopo. Inizieremo, lavorando con la Polizia locale, dando la priorità ai siti più importanti: fuori dalle scuole, dove la gente va a fare la spesa e nelle zone dove le persone vanno a piedi", assicura il sindaco.

E i velox? "Ci saranno solo nelle strade a 50 all'ora, non possiamo avere un vigile per ogni cittadino. Dobbiamo puntare sul senso civico e la promozione di un'idea di qualità della vita".

"La preoccupazione deve esserci per le morti in strada a causa degli incidenti - sottolinea Lepore - Giudicheremo negli anni se siamo stati in grado di farli diminuire facendo calare la velocità. Le multe ci interessano relativamente, poi è chiaro che le faremo perchè bisogna far rispettare le regole".

Ma la Città 30, ricorda il sindaco, "è già quella che vediamo oggi. E credo che nessuno possa dire che sono zone penalizzate". Secondo Lepore, del resto, "andare più piano è un modo diverso di guidare e tutte le città europee che lo hanno fatto hanno avuto un calo del 30%-40% dei morti. E' vero che bisogna investire nel trasporto pubblico locale, e lo stiamo facendo. Ma credo davvero che si debba andare più piano. Un primo obiettivo l'abbiamo già raggiunto. Qualsiasi campagna di comunicazione che avessimo fatto per dire di fare attenzione alla guida e andare piano non avrebbe raggiunto il numero di cittadini che abbiamo raggiunto dicendo che facciamo la Città 30. Tutti ne parlano".

Nei giorni scorsi a chiedere di "sospendere l’applicazione delle sanzioni previste dal progetto città 30 ed utilizzare questo tempo per sensibilizzare, comunicare e condividere l’attuazione di questa rivoluzione copernicana della mobilità" er stato il presidente dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale, Mauro Sorbi